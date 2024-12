Deze drie gemeenten krijgen geld om hun winkelgebied te verbeteren

Drie Brabantse gemeenten krijgen geld van het kabinet om hun winkelgebieden aan te pakken. In Bergen op Zoom, Halderberge en Fijnaart (gemeente Moerdijk) kan met het geld leegstand worden verminderd en het winkelgebied toekomstbestendig worden gemaakt.

Samen met tien andere Nederlandse gemeenten wordt 22 miljoen euro verdeeld. Bergen op Zoom krijgt daarvan verreweg het meeste met 3 miljoen euro. Halderberge krijgt 1,1 miljoen en voor Fijnaart is 1 miljoen beschikbaar.

Uit de zogeheten 'Impulsaanpak Winkelgebieden' is inmiddels aan 42 gemeenten in Nederland subsidie toegekend om hun winkel­gebieden in het centrum stabiel te maken voor de toekomst. In totaal werd in vier rondes 88 miljoen beschikbaar gesteld. Eerder kregen ook Roosendaal, Tilburg, Someren en Waalwijk geld uit deze pot.

Met het geld kunnen de winkelgebieden anders worden ingericht. In Bergen op Zoom wordt een deel van het oostelijke winkelgebied verbouwd tot betaalbare woningen en een ander deel gerenoveerd. De parkeergarage Parade krijgt een opknapbeurt en er komt ruimte voor een fietsenstalling, een bibliotheek en horeca. Verder moet het centrum groener worden om hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Halderberge wil het havengebied in Oudenbosch samen met het noorden van het centrum aanpakken. De gemeente gaat het winkelgebied compact en meer divers maken. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers en de Professor van Ginnekenstraat wordt autovrij. De parkeerplaatsen aan de kop van de haven verdwijnen. In de haven komt een drijvend horecapaviljoen.

In Fijnaart verhuist de supermarkt van buiten het dorp naar een nieuwe locatie. Rond de supermarkt komen winkels, parkeergelegenheid en woningen. De gemeente zet in op meer groen en er komt een verbinding met looproutes naar andere winkels.

