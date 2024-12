Veroorzaker dodelijk ongeluk krijgt taakstraf en heeft zelf hulp nodig

Een 26-jarige vrachtwagenchauffeur uit Gemonde is veroordeeld omdat hij onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. Hij botste daardoor vorig jaar op een bestelbus. Daarbij kwam de 28-jarige bestuurder uit Velp om het leven. De vrachtwagenchauffeur heeft een taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging gekregen.

De aanrijding gebeurde in de middag van 20 juli 2023, bij het dorpje Groeningen. Het slachtoffer was uit zijn bestelauto gestapt en had een gevarendriehoek op de weg gezet. "De man zag, naar eigen zeggen, de gevarendriehoek, de bestuurder en de bestelbus wel, maar dat leidde er niet toe dat hij extra alert was", concludeert de rechtbank. Hij is niet naar links gegaan, nadat hij die waarschuwingen had gezien. Hij is juist de vluchtstrook opgereden.

Diepe indruk

"De verdachte was onvoldoende oplettend, mogelijk doordat hij met een vriend handsfree zat te bellen. Hij werd in ieder geval niet gecorrigeerd door de lijndetectie van zijn voertuig, omdat hij dat die ochtend had uitgezet en was vergeten weer aan te zetten." De conclusie is dat de chauffeur zijn aandacht te weinig bij het verkeer heeft gehad.

Het ongeluk heeft diepe indruk gemaakt op alle partijen. Op de nabestaanden van het slachtoffer, maar ook op de chauffeur zelf. "Hij had psychische hulp nodig en is nu stapsgewijs bezig om zijn werk te hervatten", vertelt de rechtbank. "Daarnaast zal hij moeten leren leven met het feit dat het slachtoffer door zijn schuld om het leven is gekomen." Hij heeft alle verantwoordelijkheid voor het ongeluk op zich genomen.

De rechter legde hem een taakstraf op van 180 uur. Ook krijgt hij een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Snelweg A73 weer deels open na dodelijk ongeluk bij Groeningen