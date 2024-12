Efteling-show Aquanura is terug, en niemand mist het vuurwerk

Veel bewonderende ooh's en aah's klonken er woensdagavond in de Efteling, waar de vernieuwde watershow Aquanura z'n première beleefde. Iedereen in het publiek was het erover eens. "Prachtig, veel indrukwekkender dan de vorige show."

De show Aquanura 'Efteling Symphonica' duurt veertien minuten en bevat muziek van bekende attracties zoals Fata Morgana, Baron 1898, Max& Moritz en Danse Macabre.

Beeld: Omroep Brabant

Rondom de Aquanura-vijver zijn vier ‘Bakens van Licht’ geplaatst, imposante lantaarns van acht meter hoog die de muzikale tijdreis tot leven laten komen met verlichting en transformaties. "Ook de kikkers hebben een metamorfose ondergaan", vertelt Jaap den Bleker, regisseur van de fonteinshow. "Verder zijn er negenhonderd lampen vervangen. De videobeelden en -schermen zijn eveneens nieuw. Daarmee hopen we zeker weer tien jaar vooruit te kunnen." Vuureffecten zijn verdwenen

Het fonteinenspektakel is een stukje klimaatvriendelijker geworden want de vuureffecten, en daarmee het gebruik van propaan, zijn verdwenen. "Dat vuurwerk mis ik totaal niet", zegt een bezoeker. "Mijn kleine zoontje was er altijd een beetje bang van, dus eigenlijk is het mooi meegenomen."

Beeld: Omroep Brabant