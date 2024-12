Mo werd afgeslacht, maar mannen die hem achterna zaten weten van niks

Geen van de drie mannen die donderdag voor de rechtbank moesten verschijnen voor de dood van Mo Ahmed in Oss in april 2022 heeft eigenlijk iets verkeerd gedaan. Ze verklaarden stuk voor stuk dat ze niks wisten van een conflict in de drugswereld of een vuurwapen of wat dan ook. Maar aan het einde van de middag van die 14e april was er wel iemand dood.

Mo Ahmed (23) werd doodgeschoten toen hij met zijn vader achterop de scooter werd belaagd door vier mannen. Met zeker vijf rake schoten, waarvan een van dichtbij in zijn achterhoofd, werd Mo afgeslacht. Waarom was de grote vraag in de rechtbank in Den Bosch donderdag.

Er was sprake van grote irritatie bij de advocaten. De zaak loopt al meer dan twee jaar en de twee broers Efahan I. (28) en Egemen I. (25) zitten al zo lang te wachten op hun proces. Anass B. (28) zit al meer dan een jaar vast. En dat vinden de advocaten onterecht, want de mannen hebben niets met de dood van Mo te maken, vinden ze.

De vierde verdachte, Semih Z. (27), is op de vlucht en zit in Turkije. Hij wordt gezien als degene die Mo heeft doodgeschoten. Aan de ene kant was het lastig dat Semih niet bij de zitting was, want alle partijen hebben genoeg vragen voor hem. Maar aan de andere kant is het voor de drie medeverdachten misschien ook wel handig.

De drie mannen zaten er zelfverzekerd bij in de rechtszaal en maakten beslist geen domme indruk. Ze hadden zich goed voorbereid en wisten goed allerlei vragen over drugshandel, ruzie of wapens te omzeilen of er tegenin te gaan.

Mo kwam boos op hem af

Duidelijk werd dat Efahan ‘om onverklaarbare redenen’ eerder op de dag ruzie met Mo had. Hij was naar de Leeuwerikhof gereden, waar Mo ook woonde, om een vriend te bezoeken. Toen die niet thuis bleek, zag hij ineens Mo boos op hem afkomen. Efahan sprong in zijn auto. Mo probeerde hem door het raampje te slaan en schopte tegen zijn auto.

Boos reed Efahan weg en verzamelde die middag een stuk of zes vrienden bij een garage aan de Friezenweg in Oss. Op beelden in de rechtszaal was te zien hoe de mannen zich verzamelden en een mes, een boor en een koevoet als handwapens verzamelden.

Ze wilden naar de Leeuwerikhof om het conflict op te lossen. Niemand van de drie verdachten wist dat Semmih Z. een vuurwapen bij zich had, verklaarden ze. Ze namen alleen wat handwapens mee om indruk te maken.

Geschoten

Eenmaal op de Leeuwerikhof vlogen de vier verdachten uit een zwarte Ford en volgens getuigen zag dat er niet uit als ‘het uitpraten’. De drie andere mannen, die in een witte Mercedes waren gekomen, stapten niet uit en worden daarom ook niet meer vervolgd. Er werd tegen de scooter van Mo getrapt, die langs de twee auto’s richting de uitgang van de parkeerplaats reed, en al heel snel werd er geschoten.

Niemand van de drie had echter iets gedaan, nadat ze uit de auto waren gesprongen, zo verklaarden ze. Wie tegen de scooter had getrapt, wilde niemand zeggen. Wel verklaarden de mannen dat ze zagen dat er kogelgaten in Mo zaten en dat ze daarvan schrokken en vervolgens terug de auto ingingen en vluchtten.