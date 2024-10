Zo zag de vader van Mo (23) hoe zijn zoon werd doodgeschoten

De 23-jarige Mo uit Oss werd vlakbij zijn huis doodgeschoten terwijl hij op z’n scooter zat. Zijn vader zat achterop. Hij vertelde dinsdag in de Bossche rechtbank hoe zijn zoon werd doodgeschoten. “De moordenaar schoot van dichtbij op mijn zoon op zijn hoofd”, vertelt hij. Tijdens de zitting wordt aan de hand van zijn verklaring een digitale 3D-reconstructie gemaakt van de moord.

Volgens de vader van het slachtoffer stapte een gemaskerde man uit de zwarte auto. “Ik kon alleen zijn ogen en een deel van zijn neus zien. In zijn hand had de moordenaar een wapen.” Tijdens zijn verklaring gebruikt de vader van Mohammed steeds het woord moordenaars. “Jullie noemen het een verdachte, maar ik noem hem een moordenaar. Omdat ik heb gezien wat hij deed."

Mo rijdt twee of drie meter de parkeerplaats op achter het appartementencomplex waar ze wonen. Op dat moment stoppen er twee auto’s, een zwarte en witte, voor hun neus. “De timing was bijna hetzelfde. Het lijkt erop dat iemand in de gaten heeft gehouden of Mohammed zou vertrekken."

Het is 14 april 2022 rond 16:00 uur als Mohammed Ahmed en zijn vader op hun scooter vertrekken vanaf hun huis aan de Leeuwerikhof in Oss. “De auto van mijn dochter stond bij de garage voor reparatie. Ik zei tegen mijn zoon dat hij mij naar de garage moest brengen om de auto op te halen”, vertelt de 64-jarige vader.

De schutter richtte zich weer tot het 23-jarige slachtoffer. Hij schoot van dichtbij door het hoofd van Mo. “Wat ik mij kan herinneren, is dat toen ik het derde schot hoorde, er niemand anders in de buurt was. Behalve de moordenaar.” Na het laatste schot is de vader de schutter uit het oog verloren. Hij concentreerde zich op zijn zoon.

De Ossenaar wijst op een scherm, waarop een afbeelding van het Leeuwerikhof te zien is, waar hij terechtkwam, waar zijn zoon lag en waar de schutter stond. “Ik heb mijn hoofd getild om te kijken wat er aan de hand was. Toen de schutter dat zag, richtte hij zijn wapen eerst op mij", vertelt hij. Dan gaat hij voor de rechters op de grond liggen en demonstreert hoe zijn zoon lag. “Het leek alsof hij dood was.”

De schutter houdt zich al ruim twee jaar schuil, vermoedelijk nog steeds in Turkije. Bijna anderhalf jaar geleden riep justitie al de hulp in van dat land, maar er is nooit gereageerd op het verzoek. Drie Ossenaren worden wel als betrokkenen gezien, maar volgens het OM zijn ze niet degenen die geschoten hebben. De Ossenaar zegt hierover: “Ik kende niemand. Maar ik hoorde later van meerdere mensen in de wijk wel wie mijn zoon zou hebben vermoord.”

Ook de vier verdachten kregen dinsdag de kans om te vertellen wat hun rol was op het Leeuwerikhof. Maar niemand van hen verscheen op de zitting. In december volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Justitie hoopt dat de schutter dan inmiddels is opgespoord. Zo niet, dan zal de zaak alsnog worden behandeld in de hoop dat hij na berechting bij terugkeer in Nederland alsnog tegen de lamp loopt.

