Mo (23) op scooter doodgeschoten: schutter blijft onder de radar in Turkije

De 23-jarige Mo uit Oss werd vlak bij zijn huis doodgeschoten terwijl hij op z’n scooter zat. De schutter is nog altijd spoorloos en verschuilt zich in Turkije. Volgens het Openbaar Ministerie komt er vanuit Turkije geen enkele hulp om de man op te sporen. Drie andere verdachten zitten al vast, maar het Openbaar Ministerie wil de verdachten samen berechten, bleek vrijdag tijdens een tussentijdse zitting in de Bossche rechtbank.

Op klaarlichte dag werd Mohammed Ahmed beschoten in april 2022, zijn vader zat bij hem achterop de scooter. Mo werd meerdere keren geraakt en stierf op straat aan de Leeuwerikhof. Nabestaanden van het slachtoffer zaten vrijdag in de zaal. Familie van de drie verdachten zat boven, in een andere ruimte. Er zouden nogal wat spanningen zijn tussen de families.

Turkije reageert niet op verzoek

Al snel na de schietpartij kwamen twee verdachten in beeld. De Ossenaren (twee broers van toen 23 en 26 jaar) zijn wel betrokken, maar volgens het OM zijn ze niet degenen die geschoten hebben.

De schutter houdt zich ruim twee jaar later nog steeds in Turkije schuil, maar justitie heeft geen idee waar precies. Ruim een jaar geleden riep ze al de hulp in van Turkije, maar dat land heeft niet gereageerd op het verzoek.

Adressen in Turkije en China

De 27-jarige verdachte uit Schaijk is inmiddels door justitie opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Maar de vraag is of hij die dagvaarding wel gehad heeft. In Turkije is geen adres van hem bekend. Justitie vond zelfs een adres van hem in China, maar dat klopte niet en of hij nog ooit in Schaijk komt, is de vraag.

In totaal zijn er de afgelopen jaren zes verdachten opgepakt, drie van hen stonden vrijdag voor de rechter. Die bewuste dag in april reden zij samen met nog eens drie anderen in twee auto’s naar de Leeuwerikhof. Met als doel: het ‘oplossen’ van een ruzie tussen de oudste broer (26) en Mo eerder die dag.

Koevoet, mes en boormachine

Op camerabeelden is te zien hoe de groep met een mes, koevoet en boormachine op pad is. Een van de verdachten zou Mo hebben tegengehouden, zo is het betoog van justitie. De drie verdachten die vrijdag wel in de rechtbank waren, hebben volgens justitie meegewerkt om Mo om het leven te brengen. Ze vindt dat ze een grote rol speelden bij de afrekening. Ze worden vervolgd voor het medeplegen van moord en blijven voorlopig vastzitten. En een vierde is dus nog spoorloos.

In december volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Justitie hoopt dat de vierde verdachte dan inmiddels is opgespoord. Zo niet, dan zal de zaak alsnog worden behandeld in de hoop dat hij na berechting bij terugkeer in Nederland alsnog tegen de lamp loopt.

