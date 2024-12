Eerste grote grenscontrole tegen illegale migratie bij Hazeldonk

Bij de Nederlands-Belgische grens bij Hazeldonk zijn de politie, douane en de Koninklijke Marechaussee donderdag actief de grens aan het controleren. "Sinds 9 december kunnen we overal staan, dus ook bij Hazeldonk. Het is een controle op illegalen en migratie", zegt een woordvoerder van de marechaussee.

"Dat is de opdracht die de minister ons gegeven heeft. Dus we staan er niet om de smokkel van illegaal vuurwerk te controlen", benadrukt de woordvoerder. "Dat is een taak van de politie, maar mochten we op iets anders stuiten pakken we uiteraard wel door."

De Koninklijke Marechaussee voert de extra controles sinds 9 december uit, dit gebeurt om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Voor zover bekend is dit de eerste bij Hazeldonk.

Verschillende Europese landen willen net als Nederland hun grenstoezicht intensiveren. Duitsland heeft dat al gedaan om terrorisme en illegale immigratie tegen te gaan. Ook Frankrijk doet het.

De controles zullen zo plaatsvinden, dat ze het economisch verkeer en het forensenverkeer in de grensregio's zo min mogelijk hinderen, is beloofd. De wens van de regering om meer grenscontroles uit te voeren stemt economiegedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van Brabant niet vrolijk.

"We hebben een open economie. Van het vrije verkeer van mensen en goederen hebben we enorm veel profijt. Als we nu teruggaan naar de jaren tachtig door de grenzen te sluiten, gaat dat onze economie schaden. Dit is geen goede zet voor het Brabantse bedrijfsleven", zei Van Gruijthuijsen in september bij de presentatie van de miljoenennota.

