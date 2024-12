Dit dorp moest bij een grote stad, maar praat nu over nieuw gemeentehuis

Nuenen moest en zou opgaan in Eindhoven. De vraag was niet of, maar wanneer. Tien jaar geleden was er al een rapport waarin gesproken werd over een fusie. Jarenlang bleef dit donkere toekomstbeeld voor het dorp op tafel liggen. Maar het kan verkeren. De fusie is afgeblazen en in Nuenen wordt na een roerige periode zelfs weer gepraat over een nieuw gemeentehuis, woningbouw en een nieuwe burgemeester.

Nuenen heeft nu een interim-burgemeester. Madeleine van Toorenburg kwam in februari van dit jaar aan het roer te staan, toen de gemeenteraad niet meer verder wilde met burgemeester Maarten Houben. Aan Van Toorenburg de taak om de rust te herstellen in het roerige dorp. De burgemeester zit nu precies op de helft van haar termijn. Woningbouw is de grootste uitdaging voor Nuenen. “Ik krijg altijd een lichte agressie-aanval als ik een kavel te koop zie staan voor weer een grote villa. We hebben woningen nodig voor de zorgverlener, de docent en de medewerker van de supermarkt. Er zijn hier al veel villa’s met hele lieve oude mensen erin, die graag zouden willen verhuizen. Ik zou graag hofjes willen, waar onze ouderen veilig kunnen wonen.” Het bouwen van huizen voor expats in de sociale sector heeft voor Van Toorenburg minder prioriteit. “Dan is het gewoon Nuenen first. Ik zou geen dertig procent sociale woningbouw willen voor expats. Maar natuurlijk zijn expats wel welkom om in die villa te gaan wonen.” Van Toorenburg is ervan overtuigd dat ze niet de laatste burgemeester is van een zelfstandig Nuenen. Het vertrouwen in Nuenen in een zelfstandige toekomst is hoog, er zijn voorzichtige plannen voor een nieuw gemeentehuis, dat 16,5 miljoen euro zou moeten gaan kosten. Van Toorenburg wil er niets over kwijt. “Dit is echt aan de gemeenteraad.” Maar de kogel is in ieder geval nog niet door de kerk.

“Ik ben geen herindelingsboer."

De interim-burgemeester ziet wel een zelfstandige toekomst voor Nuenen. “Ik ben geen herindelingsboer. Tenzij de bevolking anders wil natuurlijk. Ik vind dat al die onderzoeken over herindeling vrij weinig toevoegen. Het moet vanuit de bevolking komen. Er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat raadsleden of burgers zich minder gehoord voelen na een herindeling.” Van Toorenburg is dus fel tegen een gedwongen herindeling, iets dat in Nuenen lange tijd leek te gebeuren. “Ik ben voor Ronald Plasterk een horror, een nachtmerrie geweest.” De voormalig minister van Binnenlandse Zaken wilde bijvoorbeeld graag terug naar zeven provincies. “Dat heb ik compleet in de modder gereden.”

"Waarom zou een burgemeester hier niet vandaan kunnen komen?”

Een kleine gemeente is helemaal geen nadeel, vindt Van Toorenburg. “Ik heb elke maand een veiligheidsoverleg. Ik weet precies waar bij ons de kwetsbare burgers wonen. Ik weet wat er speelt. Sommige collega’s zeggen: dat je je daar allemaal mee bezighoudt. Maar dit is het niveau waarop je als burgemeester moet functioneren. Ik ben ook kritisch op wethouders die burgemeester-zijn zien als volgende stap in de carrière. Het is geen baan.” En dus moet de nieuwe burgemeester wat Van Toorenburg betreft gewoon uit het dorp Nuenen komen. “Een burgemeester moet diepgeworteld zijn en hier ook wonen. In Nuenen zitten zoveel slimme, handige en bewuste mensen. Waarom zou een burgemeester hier niet vandaan kunnen komen?” Maar die moet wel ‘casual-chic’ zijn om omarmd te worden voor het soms traditionele, gedeeltelijk welvarende Nuenen. “Geen oude jongens krentenbrood, maar wel benaderbaar. Wel wat decorum, daar houden ze hier van. Het moet iemand zijn waar in de regio ook naar wordt geluisterd.”