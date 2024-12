Twee miljoen euro denkt justitie bij Klaas Otto te kunnen halen

Klaas Otto, de oprichter en voormalige baas van motorclub No Surrender hangt een claim boven het hoofd van 1,9 miljoen euro. Dat vertelde de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Breda. Otto was er ook bij. Hij was vanuit de gevangenis in Vught overgebracht voor een tussentijdse zitting over het 'plukken' van zijn misdaadwinst. Hij heeft altijd volgehouden dat het eerlijk verdiend geld is.

De advocaat van Otto vroeg meteen om uitstel van de zaak. Want volgende maand dient zijn hoger beroep. En dat gaat om zijn veroordeling voor witwassen. Daarop is deze zogenoemde 'ontnemingsvordering' gebaseerd. De rechtbank ging akkoord met uitstel, net als de officier van justitie. De laatste sluit niet uit dat er uit dat hoger beroep toch nog iets anders komt waardoor het bedrag wijzigt.

Dat bedrag is vaker bijgesteld de afgelopen jaren. Nu is het ruim 1,9 miljoen euro. Op de eerste zittingen rond deze zaak werd nog gesproken over 1,3 miljoen en later liep dat op tot 3,2 miljoen euro.

Klaas Otto (57) uit Bergen op Zoom haalde zijn inkomsten altijd uit de autohandel. Hij zit er al zijn hele leven in. Volgens politie en justitie heeft hij vanaf 2007 zijn autohandel met helemaal niks opgebouwd en kwam er ineens een illegale geldstroom op gang. Die liep via schijnconstructies en nepleningen, is de stellige indruk van de recherche.

Steun van gemeente

Otto ontkent dat. Hij kreeg lang geleden een startkapitaal van de gemeente Bergen op Zoom van 40.000 euro en dat betaalde hij ook netjes terug, in termijnen, verklaarde hij op een eerdere zitting.

Maar politie en justitie blijven volhouden dat Otto zwart geld doorsluisde naar de bovenwereld en zo misdaadgeld wit waste. Dat deed hij tot zijn arrestatie in de zomer van 2016.

'Niet correct'

Voor dat witwassen is hij intussen ook veroordeeld, al in 2018. Maar die veroordeling vecht hij aan. De advocaat merkte donderdag kort op dat die veroordeling voor witwassen niet deugt. "Het witwasvonnis is niet correct. Van een deugdelijke bewezenverklaring was geen sprake."

Otto zelf gaf al een korte voorzet. Hij zei dat er wel luxe auto's op zijn naam stonden, maar dat die zijn verduisterd door zakelijke contacten. Dat ging om zeker vier wagens, waaronder een Corvette van 10.000 euro en een Porsche 911 van 40.000.

Pensioen

De officier van justitie zei dat ze er naar gaat kijken. Alles wordt toch opnieuw tegen het licht gehouden meldde ze. "Degene die de berekening gemaakt heeft, is met pensioen dus iemand moet opnieuw de berekening gaan maken." Ze sluit dus niet uit dat er toch weer een nieuw bedrag uit gaat komen ná het hoger beroep. En dat dient dus komende maand.

Dat hoger beroep heeft forse vertraging opgelopen. Het hele dossier is verhuisd op verzoek van Otto en zijn advocaat. Dat deden ze nadat ze hoorden dat een van de rechters in Den Bosch vroeger in Breda werkte. Zij was daar de officier van justitie die Klaas Otto voor de rechter bracht. Het hof in Den Bosch boog zich erover en wilde de schijn van partijdigheid voorkomen. Zo verhuisde het hele dossier naar het hof in Den Haag.

No Surrender

De straf voor het witwassen en ook afpersing en bedreiging is nog niet definitief. Daar ging het om zes jaar die hij kreeg in 2018 in Breda en hem nog steeds boven het hoofd hangt. Daarna volgt de Bredase kaalplukzaak.

De straf die Otto nu inmiddels een jaar uitzit in Vught is voor het leiden van een criminele organisatie, motorclub No Surrender. Daarvoor kreeg hij drie jaar cel.