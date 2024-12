In deze gemeenten gaan GroenLinks en PvdA in 2026 samen

Het schiet aardig op met de lokale linkse samenwerking in Brabant. In vrijwel alle gemeenten waar dat nog niet het geval was, doen GroenLinks en de PvdA bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen samen mee. Ook in het linkse bolwerk Tilburg stemden de leden donderdagavond vóór een gezamenlijke lijst.

Eerder gingen hun partijgenoten in onder meer Breda, Eindhoven, Helmond en Den Bosch hen al voor. En ook in kleinere gemeenten waar de twee partijen nog niet in dezelfde fractie zitten, wordt dit na de volgende verkiezingen wel het geval. Meer samenwerkingen

In 23 van de 56 Brabantse gemeenten zaten GroenLinks en PvdA al in dezelfde fractie of maken ze deel uit van een grotere lokale, linkse samenwerking. Alleen in de steden en in een aantal dorpen is dat nog niet het geval. Bij de volgende verkiezingen in 2026 kan men straks in 34 gemeenten op een gezamenlijke lijst stemmen.

Wachten op privacy instellingen...

Zetels halen

In de meeste dorpen was er al sprake van een gezamenlijke GroenLinks/PvdA-fractie, of van een samenwerking in een lokale linkse partij. In deze gemeenten wordt vaker rechtser en conservatiever gestemd en hebben de links-progressieve partijen elkaar vaak nodig om zetels te halen. Dat zie je goed op onderstaande kaart:

Wachten op privacy instellingen...