Nieuwe grenscontrole nekt Hagenezen die net berg vuurwerk hadden gekocht

Twee mannen uit Den Haag die voor 700 euro aan vuurwerk hadden gekocht in Baarle-Hertog (België) kwamen donderdagmorgen van een koude kermis thuis. Ze werden er meteen uitgepikt tijdens de controle bij de Nederlands-Belgische grens bij Hazeldonk. Het vuurwerk zijn de mannen kwijt. Ze krijgen binnenkort een boete.

Bij Hazeldonk zijn de politie, douane en de Koninklijke Marechaussee donderdag actief de grens aan het controleren. "Sinds 9 december kunnen we overal staan, dus ook bij Hazeldonk", zei een woordvoerder van de Marechaussee eerder.

LEES OOK: Eerste grote grenscontrole tegen illegale migratie bij Hazeldonk

Voor de twee mannen uit Den Haag betekende dat dus slecht nieuws. “Dit is de eerste keer dat we dit doen en dan worden we er meteen uitgepikt. Het winkelpersoneel zei nog dat we via deze route moesten rijden omdat de kans op controles binnendoor groter is”, verzucht een van de mannen.

Samen hebben de mannen voor 700 euro aan vooral siervuurwerk gekocht. Het vuurwerk zijn ze kwijt. De mannen kunnen bovendien nog een boete verwachten. Hoe hoog die boete wordt, wordt binnenkort vastgesteld door justitie.

Je mag vuurwerk alleen naar Nederland brengen tijdens toegestane verkoopdagen. Dit jaar zijn dat zaterdag 28 december, maandag 30 december en dinsdag 31 december. Dat mag alleen vuurwerk zijn dat volgens de Nederlandse wet is toegestaan. Per auto mag je bovendien maximaal 25 kilo vuurwerk vervoeren.

Extra controles

De extra controles sinds 9 december gebeuren om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Voor zover bekend is dit de eerste bij Hazeldonk. Er zijn zo'n twintig medewerkers van de Koninklijke Marechaussee aanwezig, medewerkers van de douane en de politie.

De controles gaan 'steekproefsgewijs', zegt Anna, wachtmeester eerste klas bij de Marechaussee die in Hazeldonk aan het controleren is. "Alles kan van de weg worden gehaald" legt ze uit. "Er wordt gecontroleerd of iedereen in het bezit is van de juiste documenten.” Wanneer iemand niet de juiste papieren bezit, dan wordt deze persoon meegenomen voor extra onderzoek.