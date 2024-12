Massale politie-achtervolging vanwege een ontvoering van een man

Bij de grote politieachtervolging woensdagochtend door de omgeving van Oosterhout en Breda ging het om een ontvoering, zegt de politie donderdag. Met zo'n tien politieauto's, twee motoren en een helikopter werd een auto achtervolgd. Vier mannen zijn aangehouden. De ontvoering had te maken met een conflict in de relationele sfeer, zegt de politie.

Een man is tegen zijn wil een auto ingesleurd en ontvoerd. Dit gebeurde op woensdagochtend rond tien voor elf op de Vierwindenstraat in Breda. Omstanders zagen dit gebeuren en maakten daarvan melding bij de politie. Een getuige wist het kenteken te noteren en de rijrichting van de daders door te geven.

De helikopter vloog onder meer over de A27 en in de omgeving van Breda. De politie wist de auto uiteindelijk klem te rijden aan de Florijnstraat in Oosterhout. Alle inzittenden werden aangehouden.

Het gaat om een 39-jarige man uit Oosterhout, een 30-jarige man uit Rotterdam, en twee mannen van 31 en 30 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het 35-jarige slachtoffer is vrijgelaten. De verdachten zitten nog vast en worden door de recherche verhoord.