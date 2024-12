Onderzoek naar nieuwe exploitant Gillis-parken duurt langer

Het is nog niet bekend of Matthijs Stevens de Nederlandse parken van de Oostappen Groep van Peter Gillis mag gaan exploiteren. Het bureau dat onderzoek doet naar zijn integriteit heeft daar meer tijd voor nodig. Eerder plaatste een deskundige al vraagtekens bij de constructie, omdat Stevens en Gillis bekenden van elkaar zijn.

Stevens wil de Nederlandse parken van Peter Gillis gaan exploiteren, zo ontdekte Omroep Brabant in april. Gillis zou in de nieuwe situatie wel eigenaar blijven van de grond, waar Stevens huur over moet betalen.

Waarom vertrekt Gillis?

De constructie is bedacht omdat meerdere gemeenten besloten hebben voortaan een exploitatievergunning te vragen aan ondernemers die een vakantiepark runnen. Om zo'n vergunning te krijgen vindt er eerst een zogeheten Bibob-onderzoek plaats. Daarin wordt gekeken of de ondernemer die de aanvraag doet geen banden heeft met criminelen of dat er andere risico's op het gebied van integriteit zijn.

De gemeente Asten liet als eerste zo'n onderzoek doen. Hieruit bleek dat het risico bestaat dat Gillis zijn vakantieparken gebruikt voor criminele activiteiten en de vergunning werd dus niet verleend. Gillis trok hierop zijn conclusie: als andere gemeenten ook een Bibob-toets eisen (en dat doen er steeds meer) is het voor hem gedaan in Nederland.

Hij verplaatste zijn werkzaamheden naar België, waar hij drie parken runt. De naam Oostappen Groep veranderde hij in Topcampings en voor Nederland werd een nieuwe exploitant gezocht.

De nieuwe exploitant

Dat werd dus Matthijs Stevens. Die kent Peter Gillis als medewerker van het advocatenkantoor dat hem bijstaat in de zaak tegen zijn ex Nicol Kremers.

Volgens bestuurskundige Albertjan Tollenaar kan dat een probleem zijn bij de Bibob-toets. Niet alleen omdat de twee elkaar kennen, ook omdat de grond van Gillis blijft. "Dit is heel opmerkelijk, de suggestie is: Gillis trekt gewoon nog aan de touwtjes", aldus Tollenaar eerder.

Stevens en Gillis zagen zelf geen problemen en zetten hun plannen door. Stevens heeft in drie gemeenten (Asten, Valkenswaard en het Zeeuwse Terneuzen) een exploitatievergunning aangevraagd. Aanvragen voor de andere Nederlandse parken volgen later, als de Bibob-toets dit keer wel succesvol doorlopen wordt.

Meer tijd nodig

Op de uitkomst daarvan is het echter nog even wachten. Bureau Bibob liet eerder weten op 9 december klaar te zijn, maar dat moment is nu met twee maanden uitgesteld. "De reden hiervoor is dat het meer tijd vergt om een beoordeling te doen voor het uitbrengen van een volledig advies", zo laat het bureau aan een van de gemeenten weten.

Waarom er meer tijd nodig is, wordt niet duidelijk. Het uitstel zou ook gemeld zijn aan de aanvrager Matthijs Stevens, maar hij lijkt niet op de hoogte te zijn. "Geen idee waardoor je dat begrepen hebt?", zegt hij als we vragen hoe het zit met het uitstel. Begin februari zou het onderzoek afgerond moeten zijn. Dan weten we hopelijk dus hoe het verder gaat met de parken.

