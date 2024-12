Vrouw botst met 190 kilometer per uur op andere auto en krijgt taakstraf

Een 26-jarige vrouw die een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A16 bij Moerdijk heeft van de rechter 180 uur taakstraf opgelegd gekregen. De vrouw uit Ter Aar botste op 22 januari 2023 op een andere auto en een pijlwagen. Nu blijkt dat de vrouw met 190 kilometer per uur over de snelweg raasde.

De vrouw klapte achterop de auto van een 42-jarige man uit Rotterdam. Haar Seat raakte daarna al tollend een pijlwagen die op de snelweg stond vanwege een afsluiting. In de auto zat ook nog een 18-jarig meisje.

Bloedonderzoek geweigerd

Donderdag deed de rechter uitspraak in de zaak. Volgens de rechter heeft de vrouw onverantwoord hard gereden. Tijdens de rit bereikte ze snelheden van tussen de 182 en 191 kilometer per uur. Bovendien weigerde ze mee te werken toen de politie bij de aanhouding een bloedtest wilde afnemen, om te kijken of ze onder invloed was.

De vrouw is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Daarnaast mag ze een half jaar lang geen motorrijtuigen besturen. Als ze nog eens de fout in gaat, moet ze drie maanden de gevangenis in.

