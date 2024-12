Megavuurwerkvangst: politie vindt 1700 kilo illegaal vuurwerk in loodsen

De politie heeft een gigantische vuurwerkvangst gedaan in Noordhoek, een dorp in de gemeente Moerdijk. Dankzij een anonieme melder werden er in meerdere loodsen honderden kilo’s illegaal vuurwerk gevonden.

De politie kwam de loodsen op het spoor dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem. Vanuit meerdere loodsen in Noordhoek zou vuurwerk verkocht worden. De politie deed een inval en zag in de loodsen meerdere dozen vol vuurwerk staan. In totaal trof ze 1719 kilo illegaal vuurwerk aan. Het gaat om Shells, vuurwerkpotten en Cobra 6. Vanwege de veiligheid moest een speciaal team ter plekke komen om het vuurwerk in beslag te nemen. Er is één verdachte aangehouden. DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Maandag vond de politie in een loods op een andere plek nog 360 kilo illegaal vuurwerk