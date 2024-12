360 kilo explosieven in loods waren tikkende tijdbom: 'Levensgevaarlijk'

Zo'n 360 kilo explosieven in een bedrijfsloods in Haaren, die vondst deed de politie maandag bij een inval. Het spul, 1500 Cobra's en ruim 300 shells, behoort tot de categorie zwaar vuurwerk. De risico's waren enorm, stelt explosievenexpert Ad van Riel: "Als dit ontploft is er van de loods niets over en merken ze dat tot op honderden meters afstand."

Ad van Riel maakt zich grote zorgen over mensen die het explosieve spul opslaan in een garagebox, midden in een woonwijk. "Daar hoort het totaal niet thuis. Sterker nog, Cobra's en shells zijn gewoon verboden vuurwerk", zegt hij. "Het is volstrekt onverantwoord." 360 kilo explosieven, hoe groot is de kracht als dit ontploft? "Het kruit, in dit geval flitspoeder, klapt uiteen met 3000 tot 8000 meter per seconde", weet Van Riel. "Van die loods is dan helemaal niks meer over. De brokstukken zullen over honderden meters worden rondgeslingerd, en inslaan bij de huizen en het kinderdagverblijf in de omgeving. Ook de ruiten zullen door de klap sneuvelen."

"Dat spul gaat bij het minste de lucht in."

Jos van der Stap, de landelijke coördinator explosieven van de politie, deelt die mening. "Bij deze partij zouden de mensen die binnen waren geen schijn van kans hebben gehad. Om maar niet te denken aan onschuldige mensen die toevallig langs zouden lopen", zei hij na de ontdekking.

Een Cobra 6 (Foto: Noël van Hooft)

Het is een serieus risico en de kans dat het daadwerkelijk gebeurt, is enorm, zegt Van Riel. "Mensen denken dat het wel meevalt, maar dat flitspoeder is gevoelig voor heel veel dingen. Een wrijving of een schok, vocht, statische elektriciteit of stroom, dat spul gaat bij het minste de lucht in."

"Het is stoer, zo'n Cobra maar eigenlijk is het een handgranaat."

Jongeren vinden het wel stoer, zo'n Cobra afsteken. "Maar eigenlijk heb je een handgranaat", zegt de deskundige. 'Als dat ding in je hand knapt, is er niets meer van over en rest er alleen nog amputatie." De Cobra's zijn verrassend makkelijk te verkrijgen. Volgens Van Riel komen ze met containerladingen ons land binnen, onder andere vanuit China. "Eigenlijk begrijp ik onze overheid niet", zet Van Riel. "Dat vuurwerk is vernietigend gevaarlijk, maar het lijkt wel of het besef er niet is." De politie heeft het explosieve materiaal in beslag genomen. De partij zal worden vernietigd.

