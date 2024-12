Leraren en zorgmedewerkers krijgen hier voortaan voorrang op een huurhuis

Docenten, zorgmedewerkers en medewerkers van de kinderopvang krijgen in Breda voortaan voorrang op een sociale huurwoning. Het gaat om een proef van de gemeente Breda en woningcorporaties.

Uit onderzoek blijkt dat er in de stad schaarste is aan personeel in deze beroepsgroepen en aan betaalbare huurhuizen voor deze medewerkers. De gemeente noemt deze banen ‘essentieel voor een sterk Breda’.

Daarom zijn de zorgverleners en onderwijzers met lage en middeninkomens nu aangemerkt als onmisbare beroepsgroepen.

Binnen de woningmarkt in Breda zijn het vooral eenverdieners die moeite hebben een passende en betaalbare woning te vinden. Startende onderwijzers en verpleegkundigen, maar ook startende professionals in de kinderopvang, medisch praktijkassistenten en verzorgenden hebben volgens het onderzoek het meeste baat bij een voorrangsregeling in de sociale huursector.

'Inwoners moeten goede zorg krijgen'

"We zien dat mensen graag willen wonen en leven in Breda. Om de stad aantrekkelijk te houden, hebben we ook goede docenten en voldoende zorgpersoneel nodig. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben en jongeren een goede opleiding kunnen volgen”, vertelt wethouder Arjen van Drunen van Wonen.

"Doordat we een extra stap zetten en een aantal zorgmedewerkers, kinderopvangmedewerkers en docenten met voorrang een woning bieden, blijft Breda de aantrekkelijke en gastvrije stad die het wil zijn.”

De komende periode worden de eerste woningen op deze nieuwe manier aan personeel uit de beroepsgroepen toegekend. Daarbij wordt in de gaten gehouden wat de gevolgen zijn voor andere woningzoekenden en de huizenvoorraad in Breda.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Loting trekt spoedzoekenden voor huurhuis voor: 'Gaat nergens over'