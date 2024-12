Burgemeester en inwoners willen geen F-35's: 'Oorverdovend'

In de gemeente Gemert-Bakel zijn ze niet blij met de mogelijke komst van de F-35-gevechtsvliegtuigen. Als Lelystad Airport niet de uitbreidingslocatie wordt van Defensie dan zijn vliegbasis De Peel en Groningen Airport volgens staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie 'de minst slechte alternatieven'. Welke optie het ook wordt, in Gemert-Bakel hopen ze dat dat 'de gigantische herrie' niet hun kant op komt.

Het ministerie van Defensie is op zoek naar een locatie om te oefenen met F-35's. Staatssecretaris Gijs Tuinman heeft laten weten dat Lelystad Airport daar de meest geschikte locatie voor is, maar dat onder andere vliegbasis De Peel in Vredepeel een goed alternatief is. De knoop over welke locatie het definitief wordt, gaat in het eerste kwartaal van 2025 worden doorgehakt.

De Peel werd tijdens de Koude Oorlog in 1954 aangelegd en bijna twintig jaar later uitgebreid met vliegtuigshelters en een bunker. Sinds 1993 wordt de vliegbasis niet meer gebruikt als militaire haven en in 2012 is De Peel definitief gedeactiveerd. Met de mogelijke komst van de F-35 gaat daar misschien wel verandering in komen.

Michiel van Veen is burgemeester van Gemert-Bakel. "Op 2 december hebben we een gesprek gehad met de staatssecretaris. Onze regio heeft zich uitgesproken dat we geen voorstander zijn van reactivering van De Peel", vertelt hij. "Al sinds 2019 zijn ze bezig met de reactivering. In 2019 zouden we in 2021 al klaar zijn, dus het is nu ook weer afwachten. Het zorgt in elk geval voor veel onrust bij investeerders en boeren die willen uitbreiden."

Van Veen wil zich samen met de bewoners graag voorbereiden op wat er gaat komen, maar hij weet niet welke criteria de doorslag geven voor de nieuwe locatie. "Het lijkt nu te gaan over hinder voor omwonenden, maar het kan straks ook gaan over geld, juridische procedures of strategie."

De burgemeester vindt de extra werkgelegenheid die de komst van de straaljagers met zich meebrengt niet opwegen tegen de overlast. "Werkgelegenheid is voor ons geen argument. We denken dat de overlast groter zal zijn dan de economische winst", zegt hij. Bovendien vindt hij dat er in de provincie al voldoende wordt geoefend door defensie. "Volkel, Eindhoven, Woensdrecht, Gilze-Rijen. Een spreiding is wellicht beter."

Net als de burgemeester staan ook inwoners niet te springen om overvliegende F-35's. "Ik hoop dat ze naar Lelystad gaan. Ik heb ze vroeger ook al meegemaakt, dus ik weet hoe een gigantische herrie het kan zijn. Oorverdovend. Ik ben er echt niet blij mee", vertelt een bewoonster.