Vergiftigde bomen: 'Niet rouwig om, maar dit is overdreven en lef hebben'

De gemeente Bergeijk is woedend omdat er aan de Galgenberg een rij van tien bomen doelbewust is vergiftigd. Onderaan de stam zijn flinke gaten geboord waarin een giftige stof is gegoten. Maar niet iedereen is er rouwig om dat de bomen dood zijn en gekapt worden. Richard Kuylaars had zeker tot een paar jaar terug veel last van de elzen voor zijn autobedrijf. "Ik ben waarschijnlijk hoofdverdachte nummer een, maar ik zou dit nooit doen. Het is wel erg overdreven en ik snap ook niet waarom."

Autohandelaar Richard kreeg al snel berichtjes van bekenden over de vergiftigde rij bomen. "Of ik de dader was?", vertelt hij lachend. Hij moet toegeven dat hij geen fan was van de Japanse Kaukasische elzen (Alnus Spaethii). "Ik heb niks tegen bomen en heb er zelf nog laatst eentje geplant, maar uit deze elzen valt zoveel zooi."

Rond de bomen liggen overal de door Richard zo gehate elzenpropjes (foto: Omroep Brabant).

De bomen zijn geplant rond de eeuwwisseling. "Ik ben naar de gemeente gegaan om te vragen naar het groenplan. Ik heb namelijk een autobedrijf en had toen veertig tot vijftig auto's buiten staan." De autohandelaar kreeg te horen dat hij geen inspraak had over het soort bomen. "Maar ze zouden rekening houden met mijn bedrijf en dat was voor mij voldoende."

"De grootste smeerlappen die er zijn."

De eerste jaren had Richard geen last, maar toen de bomen echt groot werden, veranderde dat. "Ik bleek de grootste smeerlappen die er zijn voor mijn deur gekregen te hebben." De autohandelaar werd simpel van alle kleine takjes en kegelvormige elzenpropjes die naar beneden op zijn auto's vielen. "Ik kon continu alles schoonmaken."

Veel van Kuylaars zijn auto's zitten volgens hem door de bomen onder de aanslag (foto: Collin Beijk).

Een paar jaar terug heeft Richard op zijn terrein een grote bedrijfsloods laten plaatsen en is zijn autobedrijf een stuk kleiner geworden. "Dus zoveel last heb ik er niet meer van, behalve dan alle rommel die op het dak van mijn huis viel. Ik moest tot voor kort elke maand mijn dakgoot schoonmaken.

"Ze waren in april hartstikke kaal."

Eerst had hij niet eens door dat er iets met de elzen aan de hand was. "Een boa wees mij erop en toen pas realiseerde ik mij dat die bomen niet in bloei stonden afgelopen lente." Dat was meer mensen langs de Galgenberg opgevallen. "In april waren ze hartstikke kaal en dat vond ik maar vreemd. Pas geleden zag ik dat er onderzoek gedaan werd hier", vertelt de buurvrouw van Richard. Ook zij ervaarde wel de nodige overlast van alle rommel die uit de elzen viel.

Onderaan de stam is een gat ter grote van een euromunt geboord om gif in te gooien (foto: Collin Beijk).

"Maar vergiftigen? Nee, ik zou het niet eens durven!", zegt de vrouw stellig. Ze baalt ervan dat door het nieuws hun huis en bedrijfsterrein nu overal compleet te zien zijn. "Straks denkt heel Bergeijk dat wij het gedaan hebben. Wij willen juist ons huis verkopen. Dan is dit geen goede reclame. En al die bomen die weggehaald worden, helpt ook niet echt."

"Je moet wel lef hebben."

Autohandelaar Richard vindt de vergiftiging een gedurfde, maar overdreven actie. "Mijn buren en ik hebben er geen belang meer bij, maar wie dan wel? En met al die camera's en de beveiliging die rondrijdt hier, tien van die flinke gaten boren. Dan moet je wel lef hebben." Maar zeker niet alle bedrijven hadden last van de elzen en sommige vinden het heel zonde dat de bomen nu weggehaald worden en er kleintjes voor terugkomen. De gemeente Bergeijk is vooral boos, niet alleen vanwege de financiële schade, maar ook omdat ze trots zijn op het groene industrieterrein waar talloze bomen staan en nu een hele rij verdwijnt. En dat begrijpt Richard ook wel. "Maar het zou mooi zijn als de gemeente een ander soort boom terugplaatst en niet meer deze elzen."

Deze hele rij bomen is vergiftigd en wordt gekapt (foto: Collin Beijk)