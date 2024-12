Man misbruikt tientallen meisjes, ook op camping: 'Heb enorm veel spijt'

De man die verdacht wordt van seksueel misbruik van zo'n dertig jonge meisjes onder meer op een camping in Hoeven zegt 'enorm veel spijt' te hebben van wat hij heeft gedaan. Dat zei hij vrijdagmorgen in de rechtbank in Rotterdam, tijdens de eerste zitting in deze zaak. De man was vaste gast op de camping en huurde daar een seizoensplaats.

In een korte verklaring gaf de 45-jarige Barendrechter Mels van B. te kennen dat hij jarenlang met dit geheim rondliep en nu volledige openheid van zaken wil geven. "Dat is het beste wat ik nu kan doen voor de slachtoffers en naasten."

Het onderzoek is nog niet afgerond. Zo moet de Barendrechter nog worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar daar is een wachttijd voor van een halfjaar. Het zal dan ook nog een tijd duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Meerdere jaren

Van B. meldde zichzelf begin september bij de politie. Hij werd aangehouden en bekende aanvankelijk dat hij ontucht had gepleegd met negentien meisjes. Inmiddels zouden het er rond de dertig zijn. Een exact aantal is vrijdagmorgen niet genoemd.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden over meerdere jaren, zowel op de camping in Hoeven, waar de man een caravan had, als in zijn woonplaats Barendrecht. De slachtoffers zijn meisjes in de laatste fase van de basisschool.

Terughoudendheid

De rechter vroeg de pers vrijdagmorgen om terughoudend te zijn met het vermelden van details over het misbruik, omdat niet alle slachtoffers en ouders weten wat er precies gebeurd is.

De man zou foto's en video-opnames van de meisjes hebben gemaakt en zijn slachtoffers mogelijk hebben gedrogeerd. Een woordvoerder van de ouders laat weten dat hij bekendstond als een sociaal persoon en daar 'listig gebruik van heeft gemaakt'.

Eigen kinderen als lokaas

Van B. gebruikte zijn eigen kinderen als lokaas. Zij namen vriendjes en vriendinnetjes mee die bleven logeren op de camping in Hoeven of in Barendrecht.

Tijdens de zitting vrijdag was een deel van de ouders in de rechtbank. Zij volgden de zitting in een afgeschermde luisterzaal. Volgens hun woordvoerder was de confrontatie met de verdachte emotioneel. "Zij kenden Van B. en vertrouwden hem hun kinderen toe voor die logeerpartijtjes."

De volgende niet-inhoudelijke zitting in deze zaak is op 3 maart.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Campinggasten reageerden geschokt op het misbruik van de kinderen