Caravan van misbruikverdachte weggehaald, campinggasten geschokt

Het nieuws over een vaste gast van een camping in Hoeven die verdachte is in een misbruikzaak, komt voor veel andere vaste gasten daar als een schok. Dat zeggen zij woensdag tegen Omroep Brabant. Veel bewoners komen al jaren op de camping, waar ook regelmatig kinderen zijn. Het is niet duidelijk of er ook misbruik heeft plaatsgevonden op de camping.

De 45-jarige man die wordt verdacht van het misbruiken van op zijn minst 19 jonge meisjes, verbleef op de camping op een veld waar iedereen 'heel hecht is met elkaar'. Dat vertellen vaste bewoners aan Omroep Brabant. Er zouden met name in het weekend en in de zomervakantie ook veel kinderen op de camping komen. De caravan van de man is inmiddels opgehaald en meegenomen door de recherche, zegt een ouder koppel. Voordat dat gebeurde zouden er meerdere doorzoekingen zijn geweest op het campingadres van de man, meldt Rijnmond .

"We zagen afgelopen weekend de busjes van de politie, en toen hadden we door wat er aan de hand was", vertelt een ander koppel uit Haarlem. "Vreselijk, het zullen je kinderen of kleinkinderen maar zijn. Er wordt hier eigenlijk niet over gesproken. Niemand wil zich erin mengen. We weten niks meer dan de anderen en krijgen alles mee via het nieuws."

Andere bewoners van een chalet zeggen het nieuws juist wel uitgebreid te hebben besproken, vooral omdat hun kinderen of kleinkinderen vaak langskomen. "Het was al gauw duidelijk dat zij niet in gevaar zijn geweest. We houden de kinderen hier altijd goed in de gaten, maar het gevoel van veiligheid krijgt nu toch een flinke deuk. Je schrikt hiervan en je gaat toch voorzichtiger doen."

De 45-jarige man wordt verdacht van het misbruiken van meerdere minderjarige meisjes in de basisschoolleeftijd. Hij kwam in beeld nadat er aangifte tegen hem werd gedaan. De verdachte gaf zichzelf vervolgens aan bij de politie en zei dat hij 19 kinderen heeft misbruikt. Het zou gaan om fysiek misbruik en het maken van beeldmateriaal.

De verdachte komt op 26 september voor de raadkamer van de rechtbank. Dan wordt bepaald of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd.

