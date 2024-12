Telefoonwinkel overvallen met hamers: 'Medewerkers zijn geschrokken'

Telefoonwinkel Ritel aan de Stationsstraat in Waalwijk werd woensdagochtend overvallen door drie mannen. De daders vertrokken met z'n drieën op één scooter en gingen er met een onbekende buit vandoor. Niemand raakte gewond, maar de schrik bij het personeel en buurtbewoners zit er goed in.

Floor Jansen Geschreven door

"De medewerkers zijn zeker geschrokken", laat een medewerker van Ritel weten. De vestiging in Waalwijk zou eigenlijk zaterdag permanent sluiten, maar dat is nu een paar dagen vervroegd. "Wij hebben meteen de deuren gesloten. Zo kunnen we onze medewerkers rust geven. Die paar dagen langer openblijven heeft dan geen zin."

"Ze hebben het personeel geslagen met hamers."

Ook Kelly Yang, eigenaresse van Cafetaria Resto Quick, is erg geschrokken. "Het is heel eng als je dit zo hoort." Kelly hoorde van een medewerker dat alle drie de daders een hamer bij zich hadden. "Ze hebben het personeel ook geslagen met die hamers." Ook de ruiten van de etalage werden volgens de eigenaresse van de cafetaria kapotgeslagen met de hamers. "Ze hebben de allerduurste telefoons meegenomen. Wel eenenzestig stuks, hoorde ik." De politie heeft nog geen uitspraak gedaan over het aantal telefoons dat is meegenomen. Het meisje dat aan het werk was in de telefoonwinkel tijdens de overval is 's middags nog bij Kelly in de cafetaria langsgekomen. "Ze trilde helemaal en ze was helemaal van slag. Ik heb haar een knuffel gegeven en haar gerustgesteld."

"We laten ons niet afschrikken."

"Mijn vrouw had met de medewerkster gesproken en hoorde dat de overvallers een hamer bij zich hadden. Het waren drie personen", vertelt een medewerker van een winkel in de straat. Wel vindt de man dat er de laatste tijd best vaak overvallen op klaarlichte dag zijn. "Laatst ook al bij de telefoonwinkel iets verderop. Het is hier in de avond ook vaak onrustig. Veel vuurwerkknallen, en zo." Maar bang is hij niet. "Wij zijn ook wel eens overvallen. Dat is zorgelijk, maar we laten ons niet afschrikken. Maar ze moeten me geen pistool geven, anders ga ik schieten. Ik ben echt allergisch voor mensen die aan andermans spullen komen." LEES OOK: Overval op telefoonwinkel, daders ontsnappen op scooter: 'Erg geschrokken'

"Ik ben er de hele dag mee bezig."

Een winkelier uit de straat hoorde het gebeuren: "Ik hoorde enorm hard gerommel. Ik dacht: de bovenburen zijn aan het verbouwen of hebben ruzie." Later bleek het te gaan om een overval bij haar buren. "Maar omdat ik niet dacht aan een overval, heb ik het helemaal niet meegekregen." De winkelier is er wel van geschrokken. "Ik ben er natuurlijk wel de hele dag mee bezig. Het is toch wel erg. Ik heb het meisje dat er werkt nog wel gezien, buiten met haar moeder."