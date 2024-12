Man die meisje expres aanreed maakte 'documentaires over aanrijdingen'

Sahin T. (36), die vastzit voor het expres aanrijden van een meisje in Berkel-Enschot, blijkt een bijzondere hobby te hebben. De Tilburger kijkt graag video’s van moorden en aanrijdingen en maakt daar zelf documentaires van ‘om mensen mee te vermaken’.

In de rechtbank in Breda bleek dat de man dringend meer onderzoek nodig heeft door deskundigen. Volgens de officier van justitie zou het advies voor een straf wel eens richting tbs kunnen gaan en dan is extra onderzoek nodig.

De officier van justitie noemde het zorgelijk dat Sahin T. allemaal filmpjes kijkt met titels als ‘Man hit woman with a car’. “Als hobby dit soort filmpjes over moorden en aanrijdingen kijken is wel ernstig.”

Sahin T. werd in september aangehouden nadat meerdere meiden tussen Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk waren belaagd. De man reed daar rond in zijn grijze auto. Hij viel de meisjes niet alleen lastig, maar heeft er ook eentje opzettelijk aangereden op de Bosscheweg in Berkel-Enschot.

Het meisje raakte daarbij gewond. In Oisterwijk Nieuws vertelde ze in augustus dat er 's nachts na het stappen een auto stilstond onder het viaduct op de Bosscheweg tussen Tilburg en Berkel-Enschot. De bestuurder begon haar te achtervolgen en riep dingen als ‘Hey meisje, kom je mee?’.