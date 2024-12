Strikte veiligheidsmaatregelen voor topduels PSV, voorbereiding duurt weken

Een topper in de Eredivisie, zoals vorige week PSV tegen FC Twente, wordt niet zomaar gespeeld. Om het voor 35.000 toeschouwers 'gezellig' te houden, hebben de clubs, politie en justitie ruim van tevoren al contact met elkaar. Zes weken voor de wedstrijd is er dan een veiligheidsoverleg met ook de gemeente en het Openbaar Ministerie. Omroep Brabant kreeg een exclusief kijkje achter de schermen.

Het is vrijdag 1 november, zes weken voor de wedstrijd tussen koploper PSV en nummer vijf FC Twente, als alle partijen zich om tien uur ’s ochtends melden in het Philips Stadion. Ze nemen plaats in een kleine vergaderzaal. Max van der Heijden, veiligheidscoördinator bij PSV, verwelkomt iedereen, lacht nog even met de aanwezigen en komt daarna snel ter zake. “De bussen van de uit-supports zullen op parking De Sonse Heide aankomen. Hebben de Twente-fans nog een grote sfeeractie gepland staan?”, vraagt Van der Heijden aan de veiligheidscoördinator van FC Twente. “Ik verwacht vlaggen en trommels. Ik heb nog geen aanvraag gehad voor een grotere actie”, antwoordt hij. Ook aanwezig: twee supporterscoördinatoren van PSV, de gemeente, politie Twente en de verantwoordelijke voor de ticketverkoop.



Nog voor er een wedstrijd gespeeld is in het nieuwe seizoen komen de clubs, gemeentes en politie voor een allereerste keer samen. Ze gaan in gesprek over het risico van de wedstrijd: een A, B of C wedstrijd. Deze classificatie kan in de loop van de voorbereiding veranderen.



Van laag naar hoog risico

Een C-wedstrijd wordt gezien als een wedstrijd met veel risico op escalatie, zoals PSV - Feyenoord. De kans op verstoring van de openbare orde is hier groot. Een B-wedstrijd brengt een gemiddeld risico met zich mee, zoals PSV - AZ. En een A-wedstrijd is een wedstrijd zonder risico, zoals PSV – RKC Waalwijk. Wat ook altijd meespeelt: wat hangt er van deze wedstrijd af? Op basis van die risicoclassificaties worden er door de gemeente, in overleg met ketenpartners, veiligheidseisen opgesteld, een verplichte bus aankomst voor de uit-supporters.



Voor dit seizoen krijgt de wedstrijd PSV – FC Twente een B-risico. “In de meeste gevallen wordt de risicoclassificatie van het vorige seizoen overgenomen”, vertelt Erik Vos, veiligheidsregisseur bij de gemeente Eindhoven. “Dat betekent niet dat we het altijd klakkeloos overnemen. We maken een gedegen afweging op basis van informatie uit vorige edities, betreffende de openbare orde.”



Vos vervult zijn taken vooral voorafgaand aan de wedstrijd. “Ik, mijn collega’s en PSV houden de resultaten van Twente in de gaten. Mochten ze bijvoorbeeld verrassen en meedoen om het kampioenschap, kan de classificatie veranderen naar een C-risicowedstrijd.”

Een B-wedstrijd houdt in dit geval in dat alle bezoekende supporters per bus of met de auto richting Eindhoven komen. De ongeveer honderd auto’s worden verplicht om op een parking in Strijp-S over te stappen op de bus. Daarnaast staan alle FC Twente-fans geregistreerd, waardoor ze in het stadion weten wie er aankomen en wanneer ze komen. De politie zet voor deze wedstrijd zo’n veertig agenten in, waarvan drie ME-busjes, vier motoragenten, twee agenten op de fiets en politie in burger.

Koppen bij elkaar

Zes weken voor de wedstrijd vindt het vooroverleg plaats. Een goed moment om de puntjes op de ‘i’ te zetten. “Het is belangrijk om de koppen, zes weken voor de wedstrijd, nog even bij elkaar te steken. Zo weet je zeker dat iedereen op de hoogte is en alle neuzen dezelfde kant op wijzen", vertelt Van der Heijden. Het Openbaar Ministerie is afwezig, zij schuiven alleen aan wanneer het risicogehalte van de wedstrijd groot is. Na afloop van dit overleg stelt de politie een plan op.



