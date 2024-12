Avans+ en Indonesische studenten schikken voor een ton

Hogeschool Avans+ en vijftien Indonesische verpleegkundigen hebben vrijdagmiddag een schikking getroffen in de rechtbank in Breda. Vijftien verpleegkundigen krijgen samen een vergoeding van 100.000 euro. De verpleegkundigen volgden een opleiding bij de Brabantse hogeschool en waren aan het werk bij zorginstellingen in Drenthe en Flevoland, maar vonden dat ze werden misleid door de hogeschool over vergoedingen die ze daarvoor kregen.

De verpleegkundigen kwamen in 2021 naar Nederland. Naast een stagevergoeding zou de groep een eenmalige verhuiskostenvergoeding van 7.750 euro krijgen. Avans+ koos erop om dat bedrag op te delen en over 48 maanden te betalen. Alleen: dat opdelen mocht niet volgens de belastingregels.

Fouten gemaakt

Aan het begin van de zitting in Breda gaf de advocaat Interfurth van Avans+ toe dat er fouten zijn gemaakt over hoe de verhuiskostenvergoeding geregeld werd. "Maar dat betekent niet dat Avans+ nu gehouden kan worden om extra vergoedingen toe te kennen." De studenten hadden in september 2022 een presentatie gehad van Avans+ waarin de fout met de vergoeding is besproken en is aangegeven dat zij dat geld niet meer zouden krijgen.

Advocaat Van der Pas van de verpleegkundigen gaf aan dat die presentatie niet helemaal goed over was gekomen. “Ze spreken wel Nederlands, maar hebben wel een achterstand in hun kennis van het Nederlands belastingrecht. Ook is het in hun cultuur niet gebruikelijk om zich uit te spreken” tegen tegen mensen die hoger in de rangorde staan.

Briefje met bedrag

Tijdens de zitting werden veel ingewikkelde details besproken over bijvoorbeeld loonheffingskorting en andere juridische zaken. De twee partijen leken vast te zitten in hun standpunten, zelfs na een schorsing van de rechter om er toch proberen uit te komen.

De rechter gaf daarna aan dat de twee kampen beiden een bedrag op een papiertje moesten schrijven, wat voor hun het meest uiterste was dat ze wilden gaan. De rechter koos uiteindelijk voor het bedrag van precies een ton. Dat bedrag wordt verdeeld over de vijftien verpleegkundigen. Avans+ zegde toe dat het bedrag nog vóór de kerst wordt overgeboekt.

‘Blij met uitkomst’

Een van de verpleegkundigen zegt na afloop: "Ik ben heel erg opgelucht. We zijn heel erg tevreden met dit resultaat." Op de vraag of het de zaak nu voor hen is afgerond, zegt ze: "De mentale schade blijft, maar we hebben volgens ons wel rechtvaardigheid gekregen."

Advocaat Van der Pas is ook blij met de uitkomst. "We hadden een uitstekende rechter die oog had voor de persoonlijke omstandigheden van mijn cliënten en empathisch met hen kon omgaan. Aan de andere kant ook hoofd en bijzaken uit elkaar kon halen om het overzicht te houden in deze technische zaak."

De verpleegkundigen in Drenthe overwegen nog om juridische stappen te nemen tegen de zorggroep in Drenthe. Voor zover bekend is de zaak tussen Avans+ en de verpleegkundigen nu afgerond. Avans+ wilde in de rechtbank niet tegen de pers reageren op vragen over deze affaire.