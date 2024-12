Gaybar Venise is voor vier weken gesloten: 'Risico voor de openbare orde'

Gaybar Venise in Breda is voor vier weken gesloten. Volgens de gemeente is de zaak tijdelijk gesloten vanwege ‘risico’s voor de openbare orde en veiligheid’.

Edwin van der M. (53) ligt al jaren onder vuur. De gemeente probeert zijn bar uit alle macht te sluiten na vele meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dronkenschap en het overtreden van de sluitingstijdenwet. Het is nog niet duidelijk of de zaak definitief gesloten zal blijven.

Dit is niet de eerste keer dat de bar is gesloten. Eerder dit jaar is het café een maand lang gesloten. Burgemeester Paul Depla had toen de horecavergunning ingetrokken vanwege 'slecht levensgedrag van de vergunninghouder’. De rechter ging daar niet in mee en oordeelde in september dat het café voorlopig open mag blijven. Nu is besloten dat het café de komende weken toch dicht moet blijven.

Ook moet Edwin van der M., de eigenaar van de bar, twee jaar de cel in voor het verkrachten van een jonge man. Dat oordeelde de rechtbank in Breda woensdag. Daarnaast mag hij de komende vier jaar niet meer in de horeca werken.

LEES MEER: Eigenaar gaybar veroordeeld voor verkrachting jonge klant tijdens carnaval

Van der M. werd vrijgesproken van het jarenlang verkrachten en misbruiken van een andere man. Deze kon zich niet verdedigen in de rechtbank, omdat hij in 2020 uit het leven is gestapt. De rechtbank kon niet goed beoordelen of Edwin de jonge man dwong tot seks of dat hij vooral geld nodig had voor zijn drugsverslaving. Omdat de rechtbank dat ook niet meer aan hem kan vragen, kunnen de aanklachten niet overtuigend worden bewezen, aldus de rechtbank.