Plastic zakken met in stukken gehakt kalf gevonden in bos

Een wandelaar uit Breda heeft een wel heel lugubere vondst gedaan. In het bos aan de Oude Liesboslaan stuitte ze op een aantal vuilniszakken in en bij de sloot. Toen ze keek wat erin zat, trof ze het hoofd van een kalfje aan. "Ik vond het bizar."

"Ik was vrijdag met mijn moeder aan het wandelen. Toen ik de zakken zag liggen grapte ik nog dat er een dood beest in zou zitten", vertelt de wandelaar. "Maar toen maakte ik een van de zakken open en keek ik recht in de luchtpijp. Daarna zag ik een oor en in een andere zak zag ik witte vacht. Toen wist ik dat het om een kalfje ging."

Een stuk kalf in een vuilniszak (Foto: Wandelaar)

De wandelaar heeft de gemeente en de politie gebeld, maar toen ze zondagochtend weer ging kijken lagen de zakken er nog steeds. "Ik denk dat ze er vrijdag pas net lagen, want inmiddels ziet het er een stuk smeriger uit", zegt ze. "Er zaten ook vliegen in de zak." Hoe het in stukken gehakte kalf in het bos terecht is gekomen is een raadsel. "De zakken liggen minstens twee meter van de bosrand, dus ze moeten ze uit een auto hebben gesleept", denkt de wandelaar. Naast de vuilniszakken is ook een enkele slipper achtergebleven in het bos.

Een slipper bij de zakken met stukken kalf (Foto: Wandelaar)