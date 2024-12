Opdrachtgevers jaren de cel in voor verwoesten van huizen met Cobra's

De twee opdrachtgevers die vorig jaar bij twee huizen in Eindhoven een enorme ravage lieten aanrichten met een Cobra, moeten jaren de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Het meisje van 17 dat de Cobra’s op het raam plakte en haar chauffeur kregen een veel lager straf.

Sarath M. (21) uit Eindhoven kreeg met drie jaar cel de hoogste straf. Hij had ook de meeste feiten op zijn naam staan. Hij regelde het meisje dat de Cobra’s zou afsteken, hij gaf haar de adressen en de Cobra’s. Ook regelde hij de betaling. Daarnaast had hij nog 11 Cobra’s en maar liefst zes kilo zeer explosief flitspoeder bij een bekende opgeslagen.

Ramdat R. (28) uit Panningen wordt gezien als ‘uitlokker’. Hij stuurde de adressen naar Sarath M. en stuurde hem ook geld. Grote vraag tijdens de zitting was van wie Ramdat R. nou weer de opdracht had gekregen. Maar dat werd niet duidelijk.

De uitvoerders kwamen er een stuk genadiger vanaf. Chauffeur Kamiel G. (23) uit Eindhoven was een vriend en wilde het meisje wel even voor niks naar de twee adressen brengen. Hij kreeg 196 dagen cel, maar die heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

Wel kreeg hij nog bijna een jaar voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij weer in de fout gaat. Ook kreeg hij een taakstraf van 150 uur. Zijn auto die bij de aanslagen werd gebruikt, krijgt hij niet meer terug.

Het meisje van 17 kreeg een taakstraf van 120 uur en 44 dagen cel en 136 voorwaardelijk. Zij is verminderd toerekeningsvatbaar en krijgt vooral begeleiding en hulp. Net als chauffeur Kamiel G. hoeft ook zij niet meer de cel in, omdat ze de 44 dagen cel die ze kreeg al in voorarrest heeft uitgezeten.

Cobra's plaatsen voor 250 euro

De twee explosies in Eindhoven veroorzaakten vorig jaar oktober een enorme ravage. Wonder boven wonder raakte niemand gewond en bleef het bij flinke schade door rondvliegend glas. Volgens de rechtbank had dat ook wel anders kunnen aflopen, omdat er op beide adressen mensen thuis waren om elf uur ’s avonds.

Tijdens de zitting kwam een huiveringwekkend beeld naar voren. Het kost bijvoorbeeld ‘maar’ 250 euro om op twee adressen een Super Cobra 6 op het raam te laten plakken. Het meisje van 17 uit Waalre had blijkbaar geen moeite om dat te doen, want dan kon ze tenminste haar schulden afbetalen. ‘Ik pak zoveel mogelijk jobs aan’, had ze gezegd.

Op de late avond van 2 oktober vorig jaar werd de voorruit van een huis aan de Antwerpenlaan en een voorruit van een huis aan de Looierstraat in Eindhoven vernield met zo’n Cobra. Kamiel G. was de chauffeur van de Renault Clio die het meisje op beide adressen afzette. Op filmpjes is te zien dat zij een Cobra op het raam plakt met duct-tape en dat ze er vervolgens samen snel vandoor gaan in de auto.

Speurwerk van de politie leverde op dat Sarath M. (21) uit Eindhoven de explosieven aan het meisje heeft gegeven. En die Sarath heeft weer informatie en foto’s gekregen over de twee huizen en de bewoners van Ramdat R. (28) uit Panningen.

Bedoeld voor intimidatie

De aanslagen zouden zijn gepleegd om de zoon die toen aan de Antwerpenlaan woonde te intimideren. Kort na de aanslag op zijn huis werd de voorruit van het huis van zijn vriendin aan de Looierstraat eruit geblazen. “Mijn zoon heeft de politie informatie gegeven over een schietpartij waarbij iemand is overleden”, verklaarde de moeder van de jongen tegen de politie. En dat zou het motief dus zijn voor de explosies.

Het openbaar ministerie eiste tijdens de zitting in oktober nog vier jaar cel tegen Sarath M. en Ramdat R. Chauffeur Kamiel G. kreeg een eis te horen van dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk en het meisje een taakstraf van 120 uur en behandeling.