Moord op kamp in Eindhoven, verdachten wijzen naar elkaar

De twee mannen die betrokken waren bij de dodelijke schietpartij op een kamp aan de Heezerweg in Eindhoven vorig jaar, wijzen naar elkaar. Zowel Misha W. (25) als Alireza B. (28) ontkent de schutter te zijn die een 34-jarige man uit Utrecht heeft doodgeschoten. Maar justitie gaat ervan uit dat Misha W. de schutter was.

Vrijdag stond de 25-jarige Misha W. voor de rechter. Eindelijk, want de Zeeuw was sinds de schietpartij op de vlucht en wist ruim een jaar uit handen van justitie te blijven. Er was een beloning van 15.000 euro uitgeloofd en uiteindelijk werd de man afgelopen augustus met veel bombarie aangehouden in Hoogerheide door een arrestatieteam.

Nadat de 34-jarige Utrechter op 10 juli 2023 was doodgeschoten, vluchtten Misha W. en Alireza B. (28)uit Geldrop in een Ford Fiësta. Alireza werd een paar dagen later in Duitsland aangehouden met een vliegticket naar Teheran op zak. Van W. ontbrak ieder spoor.

Alireza B. verscheen 4 april al voor de rechter op een tussentijdse zitting. Alireza vertelde toen dat hij zo snel mogelijk uit de cel wil om voor zijn moeder en zus te zorgen. De Iraniër was aanwezig bij de moord op de 34-jarige Utrechter in juli in Eindhoven, maar zegt er niets mee te maken te hebben. De rechtbank besloot daarop dat hij zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten, omdat men geen idee had wanneer Misha gevonden zou worden.