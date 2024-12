Na verwoestende brand in januari zijn Joke en Frits niet meer thuis geweest

Een ongeluk in de parkeergarage onder hun appartement heeft het hele jaar van Joke en Frits Kool uit Den Bosch op zijn kop gezet. Na het ongeluk ontstond er een verwoestende brand waardoor 22 woningen boven de parkeergarage aan de Velderwoude in Den Bosch onbewoonbaar werden. Sinds 17 januari is het echtpaar niet meer thuis geweest. “Alles zal wel beschimmeld zijn”, zegt Frits. “De boterham ligt nog steeds op tafel.”

In een tijdelijke woning op Landgoed de Zandleij in Cromvoirt zet Joke een pot koffie. Frits en Joke woonden 22 jaar in een appartement op de Velderwoude, in een gebouw met 52 woningen en 34 appartementen. “Het was heerlijk wonen daar, dicht bij de natuur en de rivier.” Joke praat in de verleden tijd, want ze is al bijna een jaar niet meer thuis geweest. “Op 17 januari was er een ongeluk in de parkeergarage precies onder onze woning.” Er ontstond brand en de huizen werden ontruimd. “We dachten dat we na een half uur wel terug zouden kunnen, maar het duurt nu al ruim elf maanden.” “Het was tien over halfnegen, we zaten te ontbijten”, Frits kan de bewuste dag nog van minuut tot minuut beschrijven. “We hoorden ineens een harde klap, een dreun. Het hele gebouw trilde. En we hoorden een gierend geluid.”

In deze toren woonden Joke en Frits.

Een buurman kwam naar boven rennen. “Hij riep dat we 112 moesten bellen.” De bovenbuurman bleek door een muur te zijn gereden. “In plaats van linksaf te slaan, reed hij rechtdoor. Hij belandde met zijn auto in een berging", vertelt Joke. De man overleed een dag later in het ziekenhuis.

"Via het isolatiemateriaal verspreidde het vuur zich razendsnel."

Frits probeerde samen met twee andere bewoners de man nog te redden. “De motor van de auto bleef maar doorrazen. We zagen vlammetjes onder de auto, maar die gingen weer uit.” Met een hamer sloeg hij de ruit kapot, vervolgens zette hij de auto uit. Niet veel later stond de brandweer binnen en moest Frits naar buiten. “Nu komt het goed, dachten we. De brandweer wist de auto uit de muur te trekken en het slachtoffer uit de auto te halen.” Daarna ging het gruwelijk mis: “De auto vloog in brand en toen liep het helemaal uit de hand. De vlammen bereikten het plafond en via het isolatiemateriaal verspreidde het vuur zich razendsnel.” Tientallen auto’s stonden in brand.

Foto: Bart Meesters/ SQ Vision

Na de verwoestende brand konden de bewoners van 22 woningen niet terug naar huis. Zeven appartementen en twaalf huizen moeten worden gesloopt. Drie andere woningen moeten helemaal worden gerenoveerd. “De brand was precies onder ons, dus het was heel erg heet. De constructie is door de brand zo aangetast dat afbreken de enige optie is.” En dus hebben Joke en Frits in de ochtend van 17 januari de deur van hun huis dichtgeslagen en hebben ze er nooit meer een stap binnengezet. Hoe zou de ontbijttafel er nu uitzien? Het is een vraag die het echtpaar vaak bezighoudt. “Een half opgegeten boterham, een mandarijn lag klaar en mijn theeglas was nog halfvol. Dat staat er allemaal nog zo. Alleen zal het helemaal beschimmeld zijn.”

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

De eerste nacht sliepen ze in een hotel, dat had de gemeente geregeld. Daarna moesten Joke en Frits het zelf uitzoeken. Ze vonden een tijdelijk onderkomen in Cromvoirt. “Een prachtig dorp, maar we zijn hier niet thuis”, verzucht Frits. In hun huisje hangt een kerstkrans voor het raam, de enige kerstversiering dit jaar. “De kerstboom ligt nog in Den Bosch. De kerst is nog thuis, zeggen we steeds”, vertelt Joke met een voorzichtige lach. Maar of die kerstboom ooit terugkomt, is maar de vraag. Foto’s, een schilderij en sieraden hoopt Joke nog ooit terug te zien. “Ik hoop dat ze die kunnen redden. Ik heb nog geen idee of we iets van onze spullen terugkrijgen, we rekenen op niets.”

"Ik hoef op die plek niet meer te wonen. Het is te confronterend."

De sloop en herbouw begint in maart en dan gaat het anderhalf jaar duren. “Mijn vrouw zou nog wel terug willen", zegt Frits. "Maar ik hoef op die plek niet meer te wonen. Het is te confronterend door wat ik daar heb meegemaakt.” Het beeld dat de bovenbuurman over het stuur heen lag en geen teken van leven gaf, heeft Frits enorm aangegrepen. “Vanwege dat beeld heb ik de eerste nacht geen oog dicht gedaan. Als ik praat over de brand, denk ik aan dat beeld. We hebben hem proberen te redden, maar dat is ons niet gelukt.” Joke kijkt voorzichtig naar het nieuwe jaar: “Ik hoop dat we gezond blijven en naar een nieuwe plek mogen gaan.” Het echtpaar heeft namelijk een nieuw appartement gevonden. Frits knikt: “Wat dat betreft gaan we met veel optimisme het nieuwe jaar in. Gelukkig hebben we elkaar nog, we houden elkaar vast.” LEES OOK: Enorme brand in parkeergarage Den Bosch, vuur bereikt appartementen