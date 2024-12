FC Den Bosch heeft nieuwe hoofdtrainer: 'Blij met het vertrouwen'

FC Den Bosch gaat door met Ulrich Landvreugd als hoofdtrainer. Sinds het ontslag van David Nascimento in november ging de 53-jarige Amsterdammer aan de slag als tijdelijk hoofdtrainer van de club. Hij doet dit vooralsnog tot het eind van het seizoen.

"Toen het hoofdtrainerschap me werd aangeboden, heb ik dan ook volmondig ja gezegd", stelt Landvreugd in een persbericht van de Bossche club. "Tijdens de afgelopen interim-periode ben ik nog enthousiaster geworden om met deze kundige staf en talentvolle spelersgroep te mogen werken aan een competitief team en aan sportieve groei."

Hij is dan ook positief over de toekomst van de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie. "Ik ben heel blij met het vertrouwen van de technische leiding in mij. Ik voel heel sterk dat we als team samen kunnen groeien, spelers kunnen ontwikkelen en zo onze doelen kunnen behalen."

Ontslag Nascimento

Dat de Bossche club Nascimento op straat zette in november was opmerkelijk. In de laatste twee seizoenen eindigde de club twee keer negentiende in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen, onder leiding van de oud-trainer, kenden ze een uitstekende start van het seizoen.

FC Den Bosch won de eerste periodetitel en stond op het moment van ontslag van David Nascimento vijfde in de competitie. Op dat moment was Landvreugd nog assistent-trainer. Volgens technisch directeur Bernard Schuiteman was er te weinig aandacht voor de ontwikkeling van de club in de breedte.

