Paaspop presenteert toekomstplannen: 'Willen langzaam groeien'

Ellenlange files en gefrustreerde omwonenden: Paaspop zorgt elk jaar voor wat verkeerschaos in Schijndel. Het festival zelf wil blijven groeien en meer bezoekers ontvangen, maar dat kan alleen als de organisatie eerst duidelijke afspraken maakt met de gemeente én de buurt. Daarom komt de organisatie nu met een uitgebreid toekomstplan: "Vooral verkeersproblemen rondom het terrein willen we beter aanpakken.”

Het toekomstplan is nodig om duidelijk te regelen hoe Paaspop omgaat met het festivalterrein, de camping en het parkeren. De festivalorganisatie heeft het plan dinsdag gepresenteerd aan de gemeente Meierijstad. In het plan wordt duidelijkheid geschetst over bezoekersaantallen, terreinindeling en het verminderen van overlast.

Meer bezoekers, maar geen extra hinder

Paaspop-directeur Chris Seijkens benadrukt dat het festival trouw blijft aan zijn vertrouwde formule. Het blijft een driedaags evenement van vrijdag tot en met zondag, met een speciale businessdag op donderdag. Maar de organisatie hoopt wel dat het evenement de komende jaren kan gaan groeien. “We willen de maximale bezoekersaantallen verhogen naar 40.000 per festivaldag, terwijl dat nu nog 35.000 is,” legt Seijkens uit.

Om dat te realiseren, gaat Paaspop werken aan verbeterde parkeerfaciliteiten en verkeersstromen rondom het terrein. Dit is een belangrijke voorwaarde vanuit zowel de gemeente als de omwonenden. Hoe dat er concreet uit moet zien, mag de organisatie van Paaspop de komende tijd gaan bedenken. Ze hoopt het uitgewerkte plan in maart 2025 te presenteren.

De gemeente reageert positief op het plan. "Paaspop laat hiermee zien dat ze voldoende rekening houdt met wat de buurt belangrijk vindt. Dat geeft vertrouwen voor de volgende stappen", zegt wethouder Jan van Burgsteden.

Extra festivaldag?

In maart zaten de twee bedenkers van Paaspop, Theo Ploegmakers en Peter Sanders, aan tafel in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant. De oplettende lezer weet dat zij - toen gevraagd naar de toekomst - lieten doorschemeren dat Paaspop misschien wel een dag langer zou kunnen duren. Het toekomstplan laat doorschemeren dat deze extra dag voor nu niet op de planning staat.

Paaspop benadrukt dat er voor bezoekers de komende tijd niet al te veel gaat veranderen. Het terrein en de camping blijven bijvoorbeeld even groot als de laatste twee edities. Met de nieuwe aanpak hoopt Paaspop zijn toekomst als toonaangevend festival in Brabant veilig te stellen én tegelijkertijd een goede buur te blijven voor Schijndel en omgeving.