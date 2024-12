Eeuwenoude textielfabriek alsnog gered: helft medewerkers verliest baan

Textielfabrikant Raymakers in Helmond is gered. Het Deurnese textielbedrijf Vescom neemt het failliete bedrijf over. Maandagavond is de deal afgerond. Het 250 jaar oude Raymakers gaat in afslankte vorm verder onder de naam Vescom Velvets B.V..

Met de kerstdagen voor de deur komt de overname voor ongeveer de helft van de medewerkers als een groot geschenk. Maar voor anderen zal het een flinke domper zijn. Naar schatting 47 medewerkers mogen mee. Directeur Philippe van Esch van Vescom is blij met de overname. "Het is hangen en wurgen geweest, maar het is uiteindelijk gelukt. We hebben de overname een paar keer vlak voor de afgrond gered." Bedrijf van Helmond Sport-voorzitter nieuwe eigenaar

Bij Raymakers werkten op het moment van het faillissement 84 mensen. De meesten sinds jaar en dag. Het bedrijf ging in oktober op de fles. Daarna bleef het heel lang stil rondom de Helmondse fabrikant. Er waren verschillende partijen geïnteresseerd in een overname van de textielfabrikant. Uiteindelijk trok het bedrijf van Helmond Sport-voorzitter Philippe van Esch aan het langste eind. Fabrieken blijven open

Met de overname verdwijnt ook de naam van Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken J.A. Raymakers& Co. B.V., zoals het bedrijf officieel heet. Het bedrijf gaat verder onder de naam Vescom Velvets B.V.. De fabrieken in Helmond en Gemert blijven open. Met de overname blijft het industrieel erfgoed en een deel van de werkgelegenheid in de regio bewaard. 'Raymakers blijft in volksmond Raymakers'

De naam van Raymakers zal volgens Van Esch niet van het pand in Helmond verdwijnen. Wel komt er een bord bij de deur met de nieuwe naam. "Maar in de volksmond zal het met zijn rijke geschiedenis altijd Raymakers blijven heten." "Door deze stap kan de rijke geschiedenis van Raymakers, die teruggaat tot 1773, voortleven en worden gecombineerd met de expertise en visie van Vescom", laat de nieuwe eigenaar weten. Koninklijk tintje

Koper Vescom produceert voornamelijk wandbekleding en meubel- en gordijnstoffen. Het bedrijf doet internationaal goede zaken. Vescom werkt veel samen met architecten aan grotere projecten en levert producten voor onder meer hotels, theaters en luxe woningen. De koninklijke textielfabriek, zoals Raymakers zichzelf mocht noemen, is gespecialiseerd in het maken van velours. Het bedrijf leverde zelfs aan het koninklijk huis. Zo sprak koning Willem-Alexander eind september tijdens Prinsjesdag nog de troonrede uit met op de achtergrond de stof van Raymakers. Financiële problemen

Toch ging het al langer niet goed met de Helmondse stoffenfabrikant. Raymakers kampte al tijden met financiële problemen, zo schreef de curator eerder in zijn verslag. Een coronaschuld, de energiecrisis en teruglopende omzet lieten het bedrijf wankelen. Het Zwitserse bedrijf Lantal AG leek de redding. Het bedrijf nam Raymakers over en pompte er direct flink wat geld in. Maar er bleek nog meer geld nodig om de Helmondse fabrikant overeind te houden. Dat geld kwam niet. Niet van Lantal, en ook niet van de bank of een andere financier. Daarmee leek er na 250 jaar definitief een einde te komen aan textiel van Raymakers. DIT SCHREVEN WE EERDER OVER RAYMAKERS: Met het faillissement gaat '250 jaar historie naar de knoppen'