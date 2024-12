Aanslag met zwaargewonde vrouw in Nieuwkuijk: dit weten we tot nu toe

Voor de aanslag in Nieuwkuijk waarbij een bewoonster haar onderbeen verloor, zijn maandag nog eens twee mannen aangehouden. Het is de laatste ontwikkeling sinds de zware explosie van 16 november het leven van een gezin voorgoed veranderde. We zetten op een rij wat we tot nu toe weten.

Het is even na half drie 's nachts als de bewoonster van een huis in de Onsenoortsestraat wakker wordt van een hard geluid. De vrouw en haar man lopen naar beneden om hun hond rustig te krijgen. Zij gaat naar de voordeur. Wat volgt is een ontploffing.

"Ik was mijn gehoor volledig kwijt", blikt haar man later terug in Opsporing Verzocht. "Je bent aan het kijken: wat is er gebeurd?" Een deel van de voordeur is weggeblazen. De vrouw blijkt zeer ernstig gewond aan haar benen.

Broekriemen

Haar twee kinderen, die boven aan het slapen waren, rennen naar beneden. Met broekriemen binden ze de benen van hun moeder af en proberen zo haar leven te redden. Buren schieten te hulp. De 50-jarige vrouw wordt met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Haar rechteronderbeen moet geamputeerd worden.

Een schok, vat de buurt de aanslag een dag later samen. Het gezin zegt geen idee te hebben waarom hen dit is aangedaan. Burgemeester Willemijn van Hees spreekt van 'een horrorfilm' waar de familie in zit. De explosie bij deur blijkt enorm te zijn geweest. "Zes meter verder is zelfs de wc-deur verwoest", zegt de man.

Rammelende fiets

Op camerabeelden van omwonenden is op het moment van ontploffing een man te zien op een rammelende damesfiets. Hij is te traceren naar Den Bosch. Onderweg naar Nieuwkuijk heeft hij zijn gezicht bedekt. Maar op de weg terug niet meer. Hij wordt herkenbaar in beeld gebracht bij opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Informatie die daarna binnenkomt leidt uiteindelijk tot zijn aanhouding. Ook de fiets wordt gevonden.

Volgens de politie gaat het om een 33-jarige man uit Den Bosch. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij het explosief bij de voordeur plaatste. Hij zit vast en wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.

Voorlopig niet vrij

De verdachte aanslagpleger komt voorlopig niet vrij. Oud-strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs legde dit onlangs uit. "Het zou zomaar kunnen dat je een jaar blijft vastzitten, tot het moment dat de rechtszaak wordt gehouden. Het is nogal wat, waarvan hij wordt verdacht."

Bovendien is het onderzoek nog niet voorbij. De politie maakte maandagavond bekend twee nieuwe verdachten te hebben opgepakt. Ze zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Over hen is niks bekend gemaakt. De politie wil niet ingaan op hun rol bij de aanslag.

Blijvend invalide

Het 50-jarige slachtoffer is blijvend invalide. De kans is aanwezig dat ze ook haar andere onderbeen verliest. In een reactie schrijft een familiewoordvoerder dat herstel uitgesloten is. "Medici werken met man en macht samen met haar om zo goed en kwaad als het kan te doen wat mogelijk is om de vreselijke gevolgen van deze explosie zoveel mogelijk te beperken. Voor haar en haar familie zal alle steun en rust nodig zijn om dit te verwerken."

