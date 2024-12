Kerstfeest voor wie het extra kan gebruiken: 'Prachtig, niet normaal'

Een gratis vijfgangendiner, artiesten en de kerstman. Het is de ultieme kerstgedachte; tweeduizend mensen voor wie het om financiële redenen of omdat ze eenzaam zijn niet vanzelfsprekend is, worden nu eens op en top verwend. Het voormalig beursgebouw in Eindhoven is dinsdag en woensdag speciaal voor hen omgetoverd tot kerstparadijs. "Prachtig! Niet normaal", vertelt de 65-jarige Jan van Haaren.

"Honger lijden hoef ik niet, maar ik moet wel nadenken over wat ik uitgeef", vervolgt Jan. "Ik kan het nog rondbreien. Maar door gezondheidsproblemen moest ik eerder stoppen met werken. Daarom heb ik nu lagere inkomsten." De luxe maaltijd en een dagje zonder zorgen zijn dus meer dan welkom. "Prachtig dit! Hoe is het toch mogelijk?", gaat Jan verder. Om vervolgens los te gaan op het nummer Piano Man van Billy Joel, gespeeld door een liveband. "Het is iedereen gegund hier." Explosief

En zo heeft elke bezoeker dinsdag zijn eigen verhaal. "Bij ons op de hoek is een explosief afgegaan", vertelt de 75-jarige Marjan Keijsers. Ze doelt op een enorme explosie in een huis aan het Hefveld in Eindhoven waarbij in oktober drie mensen gewond raakten. "Ons huis is ook kapot", vertelt de omwonende. LEES OOK: Raketwerper met granaat in huis ontploft: twee mannen zitten nog vast "Wij hebben een hoop ellende gehad", vervolgt Marjan. Ook voor haar is een dagje afleiding dus welkom. "Het is keigezellig! Dit hebben we dik verdiend."

Dansen aan de tafels! (foto: Omroep Brabant).

'Niet alleen'

"Je ziet nu dat je niet alleen staat. Veel mensen kunnen het anders niet bolwerken", vertelt de 39-jarige Maike. "Het is voor mij heel mooi om met zoveel mensen bij elkaar te kunnen komen. Ook kan ik mijn kinderen nu een leuke dag bezorgen." Het evenement is georganiseerd door Hugo van Rooij. De Eindhovenaar zet zich al jaren belangeloos in voor dak- en thuislozen. Met zijn stichting (Z)onderdak helpt de weldoener al zo'n 15 jaar mensen die door armoede of dakloosheid in moeilijkheden zitten. 'Raakt me'

"Een vrouw vertelde me dat ze niks heeft met kerst. Alleen dit diner en dat raakte me", vertelt Hugo. Vorig jaar kregen 750 mensen deze ervaring, nu dus veel meer. Het geld komt vooral van sponsoren. De deelnemers krijgen behalve het diner ook nog een cadeautas met daarin een notenpakket, een boekenbon en een bon voor het Muziekgebouw Eindhoven.