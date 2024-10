Raketwerper met granaat in huis ontploft: twee mannen zitten nog vast

De politie vermoedt dat het projectiel dat donderdagavond is ontploft in een huis in Eindhoven, afkomstig was uit een klein model raketwerper. Explosievendeskundige Ad van Riel uit Riel suggereerde dat al tegen Omroep Brabant. Volgens hem ging het om een antitank-brisantgranaat die door een raketwerper kan worden afgeschoten.

In de woning aan het Hefveld zijn geen andere explosieven of wapens gevonden. Bij de ontploffing raakten drie mensen lichtgewond. De politie onderzoekt waarom de raketwerper in het huis lag en wat de eigenaren hiermee van plan waren.

De explosie werd rond halfnegen gemeld. Uit een eerste onderzoek blijkt dat in het huis een explosief is afgegaan en dat het vermoedelijk een klein model raketwerper betrof. Hoe het mis kon gaan, wordt verder onderzocht.

In de woning waren toen de bewoners, een vrouw van 53 en een man van 57, en een 62-jarige man uit Eindhoven. De twee bewoners raakten lichtgewond en zijn ter plaatse behandeld. Het andere slachtoffer is door de ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor een controle. De twee mannen zijn aangehouden, omdat ze in bezit waren van het wapen. Ze zitten nog vast.

De schade aan het huis waar de granaat afging, was groot. De woning is donderdagavond een eerste keer door de politie onderzocht. Toen zijn geen andere explosieven of wapens aangetroffen. In de loop van deze vrijdag zal het huis opnieuw worden doorzocht. Verder wordt bekeken of er camerabeelden zijn die de politie kan gebruiken. Er is al met veel getuigen gesproken.

Ook het huis van de buren liep de nodige schade op. Omwonenden waren enorm geschrokken en reageerden verbaasd over het wapentuig dat is ontploft.

Hulpdiensten waren massaal aanwezig: