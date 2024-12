Ook de vierde verdachte van dodelijke explosie Den Haag komt uit Brabant

Alle vier de mannen die vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de vernietigende explosies in Den Haag, komen uit Brabant. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag. Het was al bekend dat twee van hen uit Roosendaal kwamen en één uit Oosterhout. Nu blijkt ook de Rotterdammer (33) die is vastgezet Brabantse roots te hebben.

Deze 33-jarige Moshtag B. werd vorige week maandagavond aangehouden in zijn huis in Rotterdam. Hij is geboren in Afghanistan en groeide volgens de krant op in Roosendaal. B. zou vier weken voor de ontploffing geprobeerd hebben de witte Range Rover te verkopen die uitgebrand bij het complex in Den Haag is aangetroffen.

B. volgde recentelijk een opleiding tot opticien en hij heeft ook een bedrijf in Roosendaal, waar dus ook twee andere verdachten van de explosie vandaan komen.

Bestelbus met lampen aan en draaiende motor

Er zijn sterke aanwijzingen dat die twee mannen uit Roosendaal, die aangehouden zijn voor mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke explosie in Den Haag, een week eerder al bezig waren met de voorbereidingen op die aanslag. Hoogstwaarschijnlijk is het tweetal, dat momenteel vastzit, op 1 december al opgepakt in Oosterhout.

LEES OOK: Buurtbewoners zagen aanhouding mannen in busje met jerrycans

Zij zaten midden in de nacht in een bestelbusje op een parkeerplaats met veertien jerrycans met een nog onbekende inhoud, zwaar vuurwerk, fakkels, een brandblusser en extra kleding. De politie ontdekte de bestelbus die zondag rond kwart over twee 's nachts op het parkeerterrein van een winkelcentrum aan de Zuiderhout in Oosterhout. Agenten zagen het voertuig staan met de lampen aan en een draaiende motor. Dat was een kleine week voor de daadwerkelijke explosies in Den Haag.