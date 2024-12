Buurtbewoners zagen aanhouding mannen in busje met jerrycans

De schrik zit er goed in bij omwonenden van winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout. Er zijn sterke aanwijzingen dat op 1 december op de parkeerplaats bij het winkelcentrum twee mannen zijn aangehouden die later de explosies in Den Haag hebben veroorzaakt. Zeker twee omwonenden hebben in de nacht van zondag 1 december gezien dat twee mannen in een bestelbus door de politie werden aangehouden. "Toen ik vrijdag het nieuws hoorde, was één en één gelijk twee."

"Vrijdagavond viel het kwartje", zegt een buurtbewoner. Toen bracht Omroep Brabant het nieuws dat twee van de verdachten van de aanslag in Den Haag uit Roosendaal komen. "Ik dacht: dit moeten dezelfde zijn."

Op 1 december zag hij hoe de twee mannen van 23 en 29 jaar door de politie werden meegenomen. Ze zaten in een bestelbus met veertien jerrycans, zwaar vuurwerk, fakkels, een brandblusser en extra kleding. Een week later waren de explosies in Den Haag.

LEES OOK: 'Verdachten explosies Den Haag week eerder betrapt met bus vol jerrycans'

Op de plek van de ontploffingen zijn jerrycans gevonden, maar officieel is er nog geen oorzaak bekend. Twee van de verdachten komen uit Roosendaal en hebben dezelfde leeftijd als de mannen die op 1 december in Oosterhout werden aangehouden.

"Ik verbaas me erover dat ze al zo snel weer op vrije voeten zouden zijn gekomen", zegt de buurtbewoner. "Dat zou ik echt onbegrijpelijk vinden. Eerst worden ze vijftig meter bij mijn bed vandaan betrapt, en nog geen week later zouden ze hun karwei toch af hebben kunnen maken." Hij voelt er zich onveilig door. "Ik wil niet alles op de overheid afschuiven, maar je gaat ervan uit dat je als burger toch beschermd wordt. Nu is een jochie van 8 wees en zit een gezin in Griekenland zonder vader."

LEES OOK: 'Verdachten explosies hangt levenslange straf boven het hoofd'

Ook een andere buurman zag de aanhouding. "Ik wilde bijna naar bed gaan en ik keek uit mijn raam. Toen zag ik midden op de parkeerplaats een busje staan. De motor draaide en de lichten waren aan. De twee mannen werden door de politie aangehouden en er kwamen meer agenten aan."

Na tien minuten stopte hij met kijken. "Het was verder niet zo spannend meer", zegt hij. "Maar toen ik vrijdag het nieuws hoorde, wist ik meteen dat het om dezelfde mannen moet gaan. Eén plus één was meteen twee."

Een vrouw die op de parkeerplaats uitkijkt heeft die zondag ook agenten gezien die onderzoek deden. "Ik schrok en voel angst. Ik voel me hier nu niet veilig nee. Er loopt hier altijd van alles rond en nu dit."

Voor de explosies in Den Haag zijn ook een 33-jarige man uit Oosterhout en een 33-jarige man uit Rotterdam opgepakt. De politie in zowel Den Haag als in West-Brabant wil niet reageren op een mogelijke samenhang tussen de twee zaken. Het Openbaar Ministerie wil niets over deze zaak zeggen, 'in het belang van het onderzoek en omdat de verdachten in beperkingen zitten'.