RKC Waalwijk ronde verder, FC Eindhoven is uitgebekerd

RKC Waalwijk heeft zich geplaatst voor de achtste finale van het toernooi om de KNVB Beker. De nummer 17 van de Eredivisie was dinsdagavond in het eigen stadion met 4-1 te sterk voor het een trapje lager uitkomende SC Cambuur.

Het betekende RKC’s tweede officiële zege van deze seizoenshelft. In competitieverband won de ploeg van trainer Henk Fraser tot nu toe slechts één keer.

De thuisclub had tegen Cambuur maar een kwartier nodig om de score te openen. Oskar Zawada liep een lage voorzet van Julian Lelieveld binnen. Tony Rölke hielp Cambuur, de nummer 5 van de Keuken Kampioen Divisie (KKD), weer langszij met een schot uit een moeilijke hoek: 1-1. Voormalig Cambuur-speler Silvester van der Water schoot RKC na rust uit een rebound weer op voorsprong (2-1). Yassin Oukili kopte in de 73e minuut de derde Waalwijkse treffer binnen, waarna Faissal Al Mazyani met een diagonaal schot de eindstand op het bord zette, 4-1.

'Eretreffer' Daan Huisman

Voor FC Eindhoven zit het bekertoernooi erop. De ploeg was in een KKD-onderonsje niet opgewassen tegen Excelsior. De koploper van de eerste divisie versloeg de nummer 12 met 1-3. Zach Booth tekende in het eerste halfuur voor twee doelpunten namens Excelsior, voordat Eindhoven-middenvelder Daan Huisman na rust wat terugdeed. Jacky Donkor maakte in de blessuretijd het derde doelpunt van de bezoekers, 1-3.

Eerder op de avond won PSV zoals verwacht met groot verschil van de amateurs van Koninklijke HFC.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

PSV bekert verder na eenvoudige zege op Koninklijke HFC: 8-0