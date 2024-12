Man (33) steekt uit noodweer: geen jarenlange celstraf, maar vrijspraak

Een Eindhovenaar heeft twee mannen met een zakmes hard in hun zij en bil gestoken en nam hierbij het risico van een dodelijke afloop. Toch is Robin M. in hoger beroep vrijgesproken van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling in zijn woonplaats. Volgens het hof heeft hij in december 2022 op het Stratumseind weliswaar uitgehaald met een mes, maar handelde hij uit noodweer.

Tegen de 33-jarige M. was bij de rechtbank én het gerechtshof een jarenlange gevangenisstraf geëist. De mannen die hij had gestoken, raakten zwaargewond. Volgens het hof was M. echter zo in het nauw gedreven dat zijn gedrag niet strafbaar was. De problemen ontstonden nadat M. was beroofd van een biljet van 50 euro toen hij voor een café met een uitsmijter stond te praten. De Eindhovenaar pikte dit niet en ging verhaal halen bij de jonge dief en een vriendengroep van wie deze man deel uitmaakte. Daarop werd hij omsingeld en op het Catharinaplein met een scherp voorwerp op zijn kin geslagen. Op camerabeelden in de rechtszaal was te zien hoe een man of acht zich verzamelden rond M. die letterlijk met zijn rug tegen de muur stond. M. kreeg ook klappen en raakte gewond aan zijn oor, jukbeen, kaak, lip en neus. Hij bloedde flink en vreesde voor zijn leven. Vervolgens is hij in paniek weggerend en probeerde hij vergeefs zijn aanvallers met een mes van zich af te houden. Hierbij werden twee belagers van begin twintig geraakt. Een van hen liep een wond van enkele centimeters op. Daarna rende M. weer weg en werd hij zo hard onderuit geschopt dat hij niet meer kon opstaan. Een vriend hielp hem overeind en nam hem mee naar de auto.

De steek- en matpartij was op het Catharinaplein (foto: SQ Vision).

M. heeft zich tijdens de ruzie dus ook niet onbetuigd gelaten en nam het risico dat een van zijn slachtoffers gedood had kunnen worden. Maar volgens het hof heeft hij zich terecht beroepen op noodweer. Daarom dient M., zoals dat officieel heet, te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechtbank had hem zes maanden cel en een taakstraf van 240 uur opgelegd. Ook hing hem een gevangenisstraf van nog eens een half jaar boven het hoofd wanneer hij weer in de fout zou gaan. De rechtbank oordeelde dat M. wel gestoken heeft, maar dat hij niet de intentie had om iemand te doden. M. zelf hield vol dat hij juist door een groep was aangevallen en dat hij niet 'de steker' was. Na de steekpartij werd een deel van het Stratumseind afgezet voor politie-onderzoek: