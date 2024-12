Smaad tegen burgemeester Someren bewezen, maar geen vervolging

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de mensen die verdacht werden van smaad tegen burgemeester Dilia Blok van de gemeente Someren niet verder te vervolgen. Maar volgens het OM is er wel sprake van smaad. In juli 2023 deed de burgemeester aangifte tegen negen mensen voor smaad, laster en belediging.

Aanleiding was een ingezonden brief in een huis-aan-huisblad. In de brief werd burgemeester Blok beschuldigd van het feit dat zij verklaringen van eigen ambtenaren zou hebben aangepast of vervalst. Op Facebook werd de burgemeester verweten dat zij ambtenaren geïntimideerd zou hebben.

De negen mensen zouden haar via diverse kanalen hebben beschuldigd van strafbare feiten, zoals het vervalsen van verklaringen, fraude en valsheid in geschrifte.

Het OM stelde na de aangifte een onderzoek in en komt nu tot de conclusie dat er sprake is van smaad. "Hoewel een burgemeester een publiek figuur is en daarom kan verwachten negatief in de publiciteit te komen, is er bij deze uitingen een grens over gegaan", zo schrijft het OM in een reactie.