112-nieuws: ongeluk op N279 • brand in container

18.39

Op de Den Broekdalerbaan in Beek en Donk is vroeg in de avond een ongeluk gebeurd tussen twee personenauto’s en twee busjes. Een van de personenauto’s zou op de verkeerde weghelft terecht zijn gekomen waardoor de aanrijding zou zijn ontstaan. Twee personen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de verwondingen zijn . De weg van Beek en Donk naar Helmond is in beide richtingen dicht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Daarnaast is de ravage is groot en liggen overal brokstukken op de weg en berm.