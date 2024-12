Politiechef ziet 'veel te veel' verkeersdoden, dit jaar al 54

In heel 2023 vielen er in het oosten van de provincie 49 verkeersdoden. Tot en met vandaag staat de trieste teller in dit deel van de provincie al op 54 doden in het verkeer, zo blijkt uit cijfers van de politie in die regio. “Dat is echt veel te veel”, verzucht politiechef Wilbert Paulissen. De belangrijkste oorzaak blijft volgens hem afleiding. En dan vooral het telefoongebruik achter het stuur.

Voor dat laatste is in Brabant dit jaar met behulp van de 'gluurbus' voor bijna achthonderdduizend euro aan boetes uitgeschreven. Bij een ongeluk in Sint Anthonis kwam donderdagochtend een jonge fietsster om het leven. Ze is het 54e dodelijke verkeersslachtoffer in Oost-Brabant. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Het slachtoffer werd geschept door een vrachtwagen en de politie is nog druk bezig met het onderzoek. Dader straffen

Paulissen, de politiechef van Oost-Brabant, ziet twee belangrijke oorzaken bij dodelijke verkeersongelukken. “De belangrijkste is afleiding, het gebruik van de telefoon", stelt hij. "Ik ben dan ook blij dat verzekeraars bij een tiental ongevallen al gezegd hebben niet zomaar over te gaan tot uitkering.” De andere oorzaak is risicovol rijgedrag, zo geeft hij aan: “We zien dat veel dodelijke ongelukken verwijtbaar zijn.”

Wilbert Paulissen (foto: Noël van Hooft).

“Een dodelijk slachtoffer is al erg, zeker voor de nabestaanden, maar de dader wordt vervolgd. Wij doen altijd gedegen onderzoek en als er sprake is van schuld dan komt er een vervolging. En dat realiseren mensen zich niet genoeg”, zegt Paulissen. Gluurbus

Wat mensen zich volgens de politiechef ook niet realiseren, is de hoogte van de boete voor het vasthouden van een telefoon achter het stuur; dat gaat om 420 euro. Tijdens vijftien actiedagen met een touringcar vol agenten die hierop controleerden, zijn dit jaar 1867 boetes in Brabant en Zeeland uitgeschreven. In totaal voor een bedrag van 784.140 euro. Eerder dit jaar reden we mee in de ‘gluurbus’: