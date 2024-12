Horrorfokker komt weer niet naar rechtszaak: 'Veel werk in gestoken'

Het lijkt erop dat ‘horrorfokker’ Jan Paridaans uit Eersel alle rechtszaken die tegen hem lopen zo lang mogelijk wil rekken. Deze donderdag ging een rechtszaak over de slechte verzorging van zijn honden weer niet door. Volgens dierenwelzijnsorganisatie House of Animals probeert Paridaans op zo’n manier rechtszaken zo lang mogelijk te rekken. Hij kwam al vaker niet opdagen, ging in verschillende zaken in hoger beroep en ook stapte hij al eens naar de Raad van State en weigerde hij bijvoorbeeld dwangsommen van de gemeente Eersel te betalen.

De rechtbank in Den Bosch wilde Paridaans en zijn ex-partner, Stephanie Dul, donderdag aan de tand voelen over de slechte verzorging van de honden in hun fokkerij aan de Grote Aardweg in Eersel. In december 2022 en januari 2023 constateerden inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) dat de honden slecht werden verzorgd. Zo slecht, dat er eerst 29 en later 435 honden in beslag werden genomen.

De rechtszaak ging donderdagmiddag nog wel van start, maar de enige die kwam opdagen was Stephanie Dul (50). Haar ex, Jan Paridaans (68) was er niet en er waren ook geen advocaten. En daar zat dit keer het probleem: omdat beide verdachten naar elkaar zullen gaan wijzen, mogen de twee advocaten vanwege belangenverstrengeling niet van hetzelfde kantoor zijn. En dat is dus wel het geval.

Not amused

De officier van justitie, die klaar stond voor de behandeling van de zaak tegen de hondenfokkers, was not amused. “Ik baal er gruwelijk van. De NVWA, het Openbaar Ministerie en de politie hebben heel veel tijd in deze zaak gestoken. En dan wordt kort voor de zitting pas duidelijk dat deze niet door kan gaan.”

“Dit zie je aankomen. Met twee advocaten van hetzelfde kantoor krijg je belangenverstrengeling, omdat verdachten naar elkaar gaan wijzen. Ik vind dat de advocatuur zich hier maar eens voor achter de oren moet krabben.”

Het goede nieuws was wel dat er twee nieuwe advocaten zijn gevonden, die Paridaans en Dul kunnen bijstaan. Als er geen nieuwe kink in de kabel komt, staan beiden op 18 maart wel voor de rechter. Na die mededeling verlieten medewerkers van politie, NVWA en House of Animals, die op de behandeling van de zaak waren afgekomen, de rechtbank.

