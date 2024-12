Na inbraak bedacht Marc website om anderen te helpen met gestolen spullen

Een inbraak in zijn huis is de 57-jarige Marc Schroer uit Nuenen niet in de koude kleren gaan zitten. Veel van zijn kostbare spullen waren weg en die zag hij nooit meer terug. Dat moet anders, dacht hij. Om te politie te helpen bij het opsporen van de eigenaar van gestolen spullen, heeft hij een website gebouwd. Die is sinds deze maand online.

Het is inmiddels al negen jaar geleden dat er werd ingebroken bij Marc thuis. Van zijn televisie en laptops tot een oud zakhorloge van zijn opa, de dieven namen bijna alles van waarde mee. De politie deed onderzoek naar de inbraak, maar de spullen van Marc werden niet meer teruggevonden. Het zal slachtoffers van een inbraak niet onbekend zijn. Soms hebben ze het geluk dat een dief wordt gepakt en ze hun sieraden, smartphone of fotocamera terugkrijgen, maar in de meeste gevallen blijven de bewoners met lege handen achter. Marc wilde dat slachtoffers van een inbraak makkelijker geholpen kunnen worden. "Stel dat de politie in Deventer een dief oppakt die in Nuenen allerlei gestolen spullen heeft, zie de rechtmatige eigenaar dan maar eens terug te vinden", legt Marc uit.

"De politie kan zo snel achterhalen wie de eigenaar is van gestolen spullen."

En daarom bedacht hij een gratis website: gestolenspullen.nl. Zowel de politie als slachtoffers van een inbraak kunnen op de site foto's plaatsen van de gestolen spullen. "Je kunt een account aanmaken en het proces-verbaal van je aangifte invoeren. De politie kan zo snel achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is van gestolen spullen die zijn gevonden", hoopt hij. LEES OOK: Ruim 70 procent meer inbraken in kerstvakantie, Oisterwijk spant de kroon Wijkagenten plaatsen nu vaak op social media foto's van bijvoorbeeld gestolen fietsen, met daarbij een oproep om je te melden als je de eigenaar van die fiets bent. Maar volgens Marc werkt dat niet goed genoeg. "Dat is vaak heel lokaal. Iemand uit een andere regio kijkt daar niet." Op zijn website is het de bedoeling dat spullen uit heel Nederland komen te staan. Marc maakte de website in samenspraak met de politie van de omgeving Nuenen en Geldrop. Die gaat de site komende tijd ook gebruiken, om te testen of het werkt. "Ze zijn daar in ieder geval enthousiast. De politie zit vaak met gestolen spullen die niet worden opgehaald. Deze site moet een verbindende factor zijn."

"Ik ben er heel enthousiast over."