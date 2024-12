Marechaussee Toon werd doodgeschoten bij overval, viertal voor de rechter

Vrijdag begint de rechtszaak tegen vier mannen die verdacht worden van de moord op Toon Brood uit Roosendaal. Brood werkte als Nederlandse adjudant van de Koninklijke Marechaussee op Curaçao.

Het gaat vrijdag om de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.

Afgelopen lente, op vrijdagavond 31 mei, hoorden Toon en zijn vrouw Sonja vanaf hun terras gestommel in hun huis. Toen Toon binnen poolshoogte ging nemen, hoorde Sonja een schot. Onder bedreiging van een vuurwapen gingen de overvallers er met geld en hun auto vandoor. Toon overleefde de overval niet. Ook hun 11-jarige zoontje was op dat moment thuis.

De vier mannen werden in de weken na de moord één voor één aangehouden. Een van hen zat bij zijn aanhouding vast op verdenking van een andere moord. Daarvoor stond hij donderdag terecht.

LEES OOK: Tragedie Toon Brood kwam hard aan bij dweilband, 'nog steeds groot gemis'

Toon Brood was op Curaçao en in Nederland geliefd bij zijn collega's. De moord veroorzaakte een schok op het eiland. In de eerste weken na zijn dood werd door zeulband De Naoweeën uit Roosendaal massaal geld ingezameld voor de nabestaanden.

Bandleden vertelden onlangs bij Omroep Brabant over Toon. “Toon was de gangmaker, ons eigen Duracell-konijn, de eeuwige positivo die ons met zijn aanstekelijk enthousiasme op sleeptouw nam. Als marechaussee viel hij nooit uit zijn rol, maar met carnaval ging hij helemaal los."

Deze week is een herdenkingsmunt ter nagedachtenis aan hem overhandigd aan collega's en aan instanties waarmee hij samenwerkte. Onder meer de politiechef van het eiland kreeg het bijzondere aandenken.

LEES OOK: Moordzaak marechaussee: vierde verdachte opgepakt op Curaçao