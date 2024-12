Dronken man zonder rijbewijs rijdt wagen in puin en krijgt taakstraf

Een enorme crash maakte twee jaar geleden een einde aan een politie-achtervolging dwars door Breda. De chauffeur uit Etten-Leur, die toen net 23 was, mocht van geluk spreken dat hij er zonder noemenswaardige kleerscheuren vanaf kwam. Zijn dure Mercedes ging echter in vlammen op.

De beelden die vrijdagochtend in de rechtbank in Breda werden vertoond van de achtervolging logen er niet om. Het was niet de vraag óf de man zou crashen, maar wanneer. De dashcam in de politieauto legde duidelijk vast hoeveel moeite de man had met het nemen van bochten, terwijl hij dik boven de 100 reed op smalle weggetjes met dikke bomen erlangs.

Aan de rand van Breda, in de buurt van de Ikea en DHL, ging het al een paar keer bijna mis, zo was te zien. Kort daarna, op de Rithsestraat in het buitengebied, gaat het dan uiteindelijk mis. De man mist een bocht en knalt hard rechtdoor tegen een boom en een hek. Net daarvoor had hij nog een bijrijder uit laten stappen onder de snelweg.

Geen rijbewijs

De beelden waren confronterend, maar toen het verleden van de man werd geschetst, was het niet verbazingwekkend dat hij zo in de fout ging die donderdagnacht van 10 op 11 november 2022. Hij ging al vaker in de fout met alcohol in het verkeer en weigerde ook al eerder een bloedproef. De man had ook al 2,5 jaar geen rijbewijs meer.

Een agent, die hem herkende op een terras op de Ginnekenmarkt, besloot hem in de gaten te houden. En dat was terecht, de man stapte in zijn auto om naar het huis van zijn ouders te rijden in Etten-Leur. De man negeerde een stopteken en toen begon de achtervolging. Eerst met een auto, maar dat werden er snel meer.

Een getuige, die bij de plaats van de crash woont, vertelde twee jaar geleden dat er wel tien auto’s achter de man aanzaten. "In eerste instantie dacht ik: misschien is dit een crimineel. Anders ga je niet met zoveel auto's achter iemand aan, het was echt een flinke bezetting."

Totaal uitgebrand

De man kwam vrijwel ongedeerd uit het wrak, dat daarna totaal uitbrandde. Hij weigerde ter plekke en in het ziekenhuis mee te werken aan een blaastest en bloedonderzoek. Maar voor de agenten was het duidelijk. Zij roken een flinke alcohollucht en zagen dat de man wankel op zijn benen stond.

De advocaat van de man wilde zijn gedrag niet goedpraten, maar plaatste wel kritische kanttekeningen bij het optreden van de politie. “Als je zijn auto en zijn adres kent, ga je hem toch niet zo lang achtervolgen en opjagen”, meende hij. “Dan kun je toch beter een politieauto naar zijn huis sturen?”

De politierechter leek al een beetje in de kerststemming en toonde zich van haar milde kant. De man zit al diep in de schulden na een faillissement en is ook nog de dure Mercedes aan het afbetalen. Bovendien is het ongeluk al ruim twee jaar geleden.

Voor het gevaar op de weg legde ze een taakstraf van 50 uur op. Voor het weigeren van de bloedproef en het rijden zonder rijbewijs kreeg de man nog eens 60 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van vier weken en een voorwaardelijke rijontzegging van tien maanden.

