200 kilo illegaal vuurwerk gevonden in berging van 29-jarige man

De politie heeft donderdag een 29-jarige man uit Etten-Leur aangehouden voor de handel in en opslag van illegaal vuurwerk. De man had bijna 200 kilo zwaar vuurwerk in de berging van zijn huis staan, meldt de politie vrijdag.

De politie kwam de verdachte op het spoor door een anonieme tip. In de berging stond zowel sier- als knalvuurwerk opgeslagen, waaronder ook een ruime hoeveelheid Cobra’s en shells.

De man is aangehouden en vervolgens overgebracht naar het cellencomplex. Hij zit vast vanwege het onderzoek. Het aangetroffen vuurwerk is in beslag genomen, zegt de politie op Instagram.

Het is niet de eerste keer dat er vuurwerk in een woning wordt gevonden. Vorige week werd een 18-jarige man in Oisterwijk aangehouden: hij had zo'n 250 Cobra’s en vier mortierbommen in zijn huis.

Enkele dagen ervoor werden bij een inval in een bedrijfspand in Haaren 1500 Cobra’s, 324 shells en 10 zogenoemde 'compounds' gevonden.

Grote hoeveelheden zwaar vuurwerk die in huizen worden bewaard kunnen tot gevaarlijke situaties leiden, voor zowel bewoners als buurtbewoners, benadrukt de politie.

"Eén Cobra heeft dezelfde explosieve kracht als een handgranaat. Hoe meer Cobra’s, hoe groter de explosie. Met 250 Cobra’s is het mogelijk om meerdere huizen flink te beschadigen."