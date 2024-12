Oma Anneke (77) trapte in een babbeltruc: 'Het codewoord was papegaai'

Zonder direct in de camera van de videodeurbel te kijken, belt de jongen aan. "Papegaai", zegt hij. Oma Anneke (77) doet open. Het moet wel iemand van de politie zijn, daar heeft ze immers mee aan de telefoon afgesproken dat iemand met dát codewoord langs zou komen om haar kostbaarheden veilig te stellen. Kleinzoon Ilango Senthivel (18) vertelt hoe zijn oma slachtoffer werd van deze babbeltruc: "Ze mocht met niemand praten."

Dat ervaarde oma Anneke uit Eindhoven ook. Omdat ze erg is geschrokken, voert haar kleinzoon Ilango het woord. Ze willen met het delen van hun ervaring andere ouderen waarschuwen.

Afgelopen week waarschuwde politiechef Wilbert Paulissen nog voor nepagenten. Dit jaar zijn er al bijna 800 incidenten in Oost-Brabant geweest. Deze criminelen gaan bijzonder sluw te werk.

De 'politie' drukte haar op het hart dat ze hier met absoluut niemand over mocht praten, anders zouden de criminelen er misschien lucht van krijgen. Er zou zo snel mogelijk een agent langskomen om haar kostbaarheden op te halen en zo veilig te bewaren. "Er werd met haar een codewoord afgesproken, zodat ze de agent zou herkennen als deze voor de deur stond."

Niet veel later, rond half acht 's avonds, staat er een jongeman voor de deur van haar appartement in Woensel. Hij schuifelt naar de deur en spreekt het codewoord uit: 'papegaai'.

Geen moment twijfelt Anneke dat de jongen niet van de politie is. "Hij heeft alles meegenomen. Pinpas, een kist met sieraden, zelfs een ketting die mijn oma vlak voor het overlijden van haar man kreeg. Die heeft veel emotionele waarde. De jongen was zelfs zo brutaal dat hij om een tasje vroeg om alles mee te nemen", vertelt Ilango onthutst.

Ook al mocht het van de nepagent niet, oma Anneke vertelde toch aan iemand wat er was gebeurd. Ze belde het broertje van Ilango. "Toen ik dat hoorde heb ik direct 112 gebeld. De politie probeerde de jongen nog te vinden, maar dat is nog niet gelukt. Oma was erg geschrokken, dus die nacht hebben mijn broertje en mijn tante nog bij haar geslapen."

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er de dag dat oma Anneke werd beroofd vier meldingen over nepagenten in Woensel binnengekomen.

De woordvoerder benadrukt: "Wij gaan niet als politie zijnde langs bij mensen om kostbare spullen op te halen of een pincode en pasje vragen. Trap er niet in! Wij bellen niet en komen ook niet langs om zulke spullen op te halen. Hang op en bel 112 of 0900-8844 als je een telefoontje hebt gekregen van een zogenaamde ‘agent’ met het verhaal om kostbare spullen op te halen."

Oma Anneke is volgens Ilango erg geschrokken van het hele voorval en probeert het nu zo snel mogelijk te vergeten. Met dit verhaal hoopt Ilango dat mensen zo veel mogelijk mensen worden gewaarschuwd.

DIT SCHREVEN WE EERDER OVER BABBELTRUCS:

Nepagenten teisteren Brabant: ‘Betrouwbaarheid politie staat op het spel’

Tonnie (95) werd slachtoffer van slinkse babbeltruc: 'Huil nog elke dag'