Tonnie (95) werd slachtoffer van slinkse babbeltruc: 'Huil nog elke dag'

Nog elke dag zit de 95-jarige Tonnie in haar stoel te huilen. Een jaar geleden werd ze op slinkse wijze beroofd van al haar sieraden en geld. Er zijn twee tieners opgepakt, maar haar sieraden heeft ze niet terug. “Ik kom er niet overheen. Ik zou ze een goede klap in hun gezicht willen geven”, zegt een emotionele Tonnie. Ze doet samen met haar dochter Els nog één keer haar verhaal.

Een jaar geleden deden de toen 94-jarige Tonnie Hendriks en haar dochter al in tranen hun verhaal. Om anderen te waarschuwen voor de babbeltruc waar Tonnie het slachtoffer van werd. Nu is duidelijk dat twee jongens uit Tilburg, destijds allebei 16 jaar, zich binnenkort moeten melden bij de rechtbank. Op 6 juni vorig jaar werd Tonnie thuis in Goirle gebeld door een zogenaamde politiemedewerker. De politie zou informatie hebben dat er een overval zou gaan plaatsvinden. Een medewerker van de bank was al onderweg om haar sieraden en cashgeld veilig te stellen in een kluis. Niet veel later ging de bel.

"Het gaat nog helemaal niet goed, ik denk er elke dag aan."

Tonnie was zo bang gemaakt dat ze al haar sieraden, zilver en cashgeld meegeeft. De jongeman was zo brutaal om zelfs de ringen van haar vingers te halen en mee te nemen. De overval duurde een halfuur. Pas toen de thuiszorg er was, werd duidelijk dat Tonnie alles kwijt is. Van de trouwring van haar man tot sieraden van meer dan honderd jaar oud. En van geld voor haar vijfennegentigste verjaardagsfeest tot zilverwerk. “Het gaat nog helemaal niet goed”, zegt Tonnie met tranen in haar ogen. “Ik denk er elke dag aan en elke dag huil ik.” Direct na de overval weet de familie van Tonnie via social media de jongeman die alles heeft meegenomen op te sporen. De politie pakt uiteindelijk ook een tweede verdachte op. Maar de meegenomen sieraden zijn niet meer teruggevonden. “Ik heb niks terug. Alles, alles, alles is weg. Ik heb ook helemaal niks gehoord van die jongens of hun ouders, geen bloemetje, niks.”

“Ze moeten de daders eens een uur tegenover mijn moeder zetten."